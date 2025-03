Comenta Compartir

Comento siempre la mala suerte que tuvimos cola nuestra clase política por muncho qu'enxamás creyera en nenguna. Y preocúpame porque nesti tiempu d'andancia ... y de confinamientu nun dexo de sentir alredor esi comentariu devastador ya insultante hacia los nuestros políticos, como si d'ellos fuera la culpa toa o como si tuvieran ellos qu'expiar les nuestres propies culpes. Nesti tiempu de noticies al momentu nun hai día nel que nun me blinque dalgún videu amargu sobre esti sentimientu collectivu d'abatimientu que s'escuende detrás d'una crítica de la situación actual y a la qu'aportamos por tenelo puesto too nes manes de los que nos gobiernen. Lo que, pola contra, me xenera un sentimientu de comprensión, a partir de llevar tantos años trabayando con políticos que fui quién a descubrir bona xente metanes de la mierda acumulada nos partíos políticos de los que provienen, que fui quién a alvertir un plizcu d'ilusión al menos nel deséu extrañu de pretender cambiar el mundu dende dientro de les estructures que faen maravíes por nun lu cumbiar, que fui quién a ver nel brillu d'unos güeyos un sueñu y non solo la velea na que finó'l so mandatu les más de les veces. Y nun escaezo qu'Asturies tuvo y sigue teniendo bien de mala suerte cola so clase política, dende los oríxenes de la democracia autonómica que rozó la vergoña col so planteamientu de país/rexón/comunidá de segunda hasta'l presente onde vivimos llastraos por lloses que nun fueron quién a quitanos d'enriba l'alma va años y que acabaron convirtiéndose nuna carga que nestos momentos roza'l ridículu. Tengo bien d'exemplos, pero'l meyor d'ellos sigue siendo'l de la situación de la nuestra llingua, que naide, presidente tres de presidente, conseyeru tres de conseyeru de Cultura, fue quien a resolver. Y cuido que, pa nun escaecer los nomes d'esos presidentes y de los conseyeros, nun taría de más llevantar un monolitu colos sos nomes, pa vergoña del tiempu nel que-yos tocó gobernar y vergoña nuestra que nun los insultamos, nin los increpamos, nin siquiera lluchamos lo bastante por ello.

