L'Academia ufre un cursu d'averamientu elemental al asturianu
Gijón
Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:41
L'Academia de la Llingua va impartir un cursu d'averamientu elemental al idioma asturianu (A1.A2) pal que ta abierta la matrícula hasta'l prósimu 30 de setiembre. La formación consta de 100 hores llectives (60 presenciales y 40 d'autoestudiu) y el coste de 150 euros inclúi materiales y la matrícula de la preba de concocencia. Les clases van ponese nel llar de la institución y la duración del cursu va ser del 7 d'ochobre al 11 d'avientu. La inscripción ha facese al través de la páxina web de l'Academia.
