El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Deprendizaxe

L'Academia ufre un cursu d'averamientu elemental al asturianu

Pablo A. Marín Estrada

Pablo A. Marín Estrada

Gijón

Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:41

L'Academia de la Llingua va impartir un cursu d'averamientu elemental al idioma asturianu (A1.A2) pal que ta abierta la matrícula hasta'l prósimu 30 de setiembre. La formación consta de 100 hores llectives (60 presenciales y 40 d'autoestudiu) y el coste de 150 euros inclúi materiales y la matrícula de la preba de concocencia. Les clases van ponese nel llar de la institución y la duración del cursu va ser del 7 d'ochobre al 11 d'avientu. La inscripción ha facese al través de la páxina web de l'Academia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto a un camionero en el polígono de Bankunión, en Gijón
  2. 2 La jueza decreta secreto de sumario en la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  3. 3 La Guardia Civil no halla evidencia de la presencia de dos encapuchados en Cuevas el día del crimen
  4. 4

    La Policía Local de Gijón vuelve a los coches de gasolina: «Los híbridos no son operativos»
  5. 5 La abogacía despide a Marta Felgueroso y Abel Díaz: «Con fe es más fácil afrontarlo»
  6. 6

    Salud admite contratar a médicos de Familia sin la especialidad homologada de «forma temporal» y en
  7. 7

    El jinete asturiano Sergio Álvarez Moya renuncia a competir con España
  8. 8 Espectacular vuelco de un camión, que obliga a cortar la A-8 en Caravia
  9. 9 Un herido en nuevo choque de un autobús en Gijón
  10. 10

    Mata a dos israelíes el chófer de un camión de ayuda humanitaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio L'Academia ufre un cursu d'averamientu elemental al asturianu