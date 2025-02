«Esti llibru ye un intentu de pagar una deuda cola llingua de mio má»

La avilesina publica'l so primer títulu n'asturianu, homenaxe consciente a la memoria familiar y a la de xeneraciones de muyeres

Llicenciada en Filoloxía Hispánica y docente, Esperanza Medina (Avilés, 1964) ye autora de cuatro llibros de poesía en castellanu: 'Escrito con la a' (2006), 'Epanadiplosis ... o la metáfora de lo irremediable' (2008), 'Armadura de azúcar' (2008) y 'No recuerdo un invierno tan frío como este' (2009), amás del álbum infantil illustráu 'El constipado del sol' (2012). Agora publica'l so primer poemariu n'asturianu: 'La deuda' (Trabe), un volume que fai honor al títulu y allampia ser un tributu a la llingua de les muyeres de la so familia, al empar qu'un alegatu feminista y un repasu emocional a la memoria de la infancia.

-Al escribir estos poemes ¿sintió que tenía esa delda pendiente con una parte de la so propia hestoria? -Efectivamente, ye un intentu de pagar una deuda que tenía pa cola llingua materna, que nel mio casu significa lliteralmente la de mio má. Ella tola vida tuvo pensando que falaba mal. Ye arriendes una deuda más sutil con toos nós, los que nun deprendimos l'asturianu na escuela nin tuvimos otru contactu con ello que lo que se falaba en casa. Y por estensión hai un homenaxe a toles muyeres, a lo que se tuvieron d'enfrentar les de les xeneraciones anteriores y les d'agora con problemes tan graves como la desigualdá, l'acosu o la violencia de xéneru. Notros llibros míos fai falta lleelos pa entender el so sentíu, nesti quería que tuviere mui clara la intención. EDUCACIÓN«Tamos perdiendo falantes y nun tamos alfabetizando a los nuevos lo suficiente» -Hai tamién una recordanza al mundu nel que se crió, un Avilés urbanu qu'entovía caltenía della esencia de pueblu, ¿non? -Sí, hai dellos poemes que son como semeyes de momentos de la mio neñez. Falo de lo que veía dende la ventana. N'Avilés d'aquella ya había muncha xente pero onde yo vivía, na Madalena, enfrente había praos y yeren casines antigües, con xente que llevaba tola vida ellí, pasaran ellí la postguerra y había un sentir políticu que se caltenía. L'ambiente, yera, esactamente más de pueblín que de barriu. Tenté reflexar too eso. -¿Contalo n'asturianu yera inevitable pa usté? -Sentí que tenía la necesidá de facelo. Yo na escuela siempre falé en castellanu, dime cuenta col tiempu, ya de mayor que dalgunes formes qu'usaba pensando que falaba correctamente yeren estructures gramaticales del asturianu. Nesi sen llego a la llingua de manera consciente d'adulta. Mio má yera d'una aldea de Grau y alcordábame que la primer vez que la sentí ellí falar colos vecinos falaba otra cosa distinto a lo que-y oyía n'Avilés, un amestao con muncho de castellanu por tolo que la corrixeran. Esti ye un llibru cortu porque necesitaba publicalu pronto, quería que mio má lu viera. Cuando-y lu enseñé, ella dicíame que nun lo entendía, porque nunca viera l'asturianu escritu. A mi parezme tristítisimo que fales una llingua y nun la sepas lleer. Eso ye lo que vivieron mio má, mio güela y tantes xeneraciones n'Asturies. -Esa intención clara de la que falaba al empiezu ¿yera la de facer xusticia y reconciliase al empar con esa memoria? -Ye que vengo d'eses otres xeneraciones alfabetizaes totalmente en castellanu y na mio vida parecióme que yera'l momentu d'esteriorizar lo que de verdá sentía. Posiblemente nun seya la persona que meyor fale asturianu, pero creo qu'hai que dignificar esta llingua porque ye una riqueza que nun se puede dexar perder y les persones que lo falaben como mio má van desapareciendo. Pasu ente pasu tamos perdiendo a los falantes y nun tamos alfabetizando a los nuevos lo suficiente. -Usté trabaya na enseñanza ¿cómo ve ende la situación y el fechu de que tamién haya xente mozo que s'implica, pongo por casu, escribiendo na nuestra llingua? -Ye evidente que fai falta munchísimo más y que separtar, como se fai agora, la llingua de la cultura asturiana ye como de risa: ¿cómo se puede falar del amagüestu o de los horros en castellanu? En cuantes a les xeneraciones moces, veo una esperanza grande en qu'escriban n'asturianu. Tengo enfotu en que valga pa facelo natural y oxalá se ficieran más coses, non namás en lliteratura. -Volviendo al so llibru y centrándonos no poético ¿qué lu estrema de los sos títulos anteriores y qué tien en común con ellos? -L'estilu y el tonu ye'l mesmu, tamién la brevedá de los poemes. Y dime cuenta que'l ritmu de la propia escritura cuadrábame perbién n'asturianu, nun tenía de facer nengún esfuerzu y diba surdiendo de manera natural. Sentíme bien cómoda escribiéndolu. -¿Aporta nél, sicasí, una perspectiva feminista más clara que n'otros? -Supongo que ye inevitable porque la educación machista acaba marcándote y a la fin el feminismu ye dalgo a lo que llegues después de la reflexón, el resultáu d'un convencimientu. Equí, dende llueu, esa intención tamién ye deliberada y apalpable. -¿Va siguir publicando n'asturianu? -Préstame muncho la lliteratura infantil y ye lo que toi escribiendo nesta llingua. Ye no qu'ando agora.

