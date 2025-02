«La poesía de Bolado acompaña»

Va unos díes, nes páxines d'esti diariu, Xuan Bello pidía un xardín pa remembrar al poeta Xosé Bolado. El de la so obra sigue ... a biltar mientres Asturies y los munchos amigos que dexó inda lloren la so inesperada muerte. El frutu más recién ye l'antoloxía billingüe asturiano-castellano 'Un pájaro tan ligero', aviada por Esther Muntañola y publicada pol prestixosu sellu editorial Bartleby, nel que l'autor de 'La bona intención' comparte catálogu con nomes como los de Wislawa Szymborska, Derek Walcott o Siri Hustvedt. Un llibru que pon la so poesía nel sitiu qu'amerita y ufierta a un ampliu ámbitu de llectores la posibilidá de conocela y disfrutala.

L'antóloga, amiga de Bolado desque se conocieran va más de dos décades y col que compartió tertulies en Madrid xunto a escritores como Berta Piñán, Néstor Villazón y Alejandro Fernández Osorio, inda conmocionada pola so desaparición, admite que siempre-y va costar «estremar al amigu del poeta, pero el poeta ta ehí» y ési foi l'aldu col qu'entamó la preparación d'esta escoyeta y l'esaustivu prólogu col que la presenta. El volume recueye una curiosa selección de los sos tres títulos en llingua asturiana: 'Conxura contra la decadencia' (1992), 'Na estación de los relevos' (2006) y 'La bona intención' (2012), tamién del so poemariu en castellanu 'Línea imperceptible del temor' (1988) y de los testos n'entrambes llingües que foi asoleyando en diverses publicaciones, amás de los inéditos. Foi un llabor fechu mano a mano col poeta, qu'amás pudo revisar les traducciones de Muntañola. El resultaú pa la so autora «ye una esbilla bien representativa de la so obra, dalgo que va permitir a los y les llectores facese una bona idea d'ella, brinda-yos un paséu pola so poesía».

Entre los rasgos más resaltables de los sos versos, l'antóloga apunta «el fondu sentíu éticu de la so obra, caltién amás una relación cola naturaleza y lo simbólico que dota de profundidá tola so escritura. La relevancia de la so poesía ye que ta fuera de tou tipu de modes y conecta col ser humanu al través d'emociones perdurables». Nesi sen, abúlta-y bien pertinente la suxerencia de Xuan Bello: «Parezme una idea mui prestosa porque la poesía de Xosé Bolado ye eso mesmo, un xardín como un ente viviente. Nos sos poemes falaba abondo de cómo curiaba les sos plantes o cómo un pumar-y evocaba la infancia, valse de toos esos símbolos naturales pa referise a aquello que permanez en nós, la memoria, los afectos, tolo que sigue vivo mientres lo remembramos», argumenta. En definitiva, califícala de «una poesía que naz dende la sabiduría interior, necesaria y capaz de acompañar na vida. La de só ye una bona compañera de viaxe», opina.

Inda el so calter d'autor al marxe de les modes y tendencies, Muntañola cita ente les sos referencies a Kathleen Raine, Georg Trakl y Osip Mandelstam, pero tamién «Fray Luis, Rosalía, la lírica arábigo-andaluza de la que yera un enorme llector o la poesía, la obra y l'exemplu éticu de Rosario de Acuña, esi compromisu cola vida y la sociedá dende un segundu planu qu'él siempre caltuvo». L'amiga y l'antóloga coinciden en sorrayar al respective que «nun yera un segundu planu real porque toos en corazón y nel intelectu poníamoslu nun primer planu, inda él, siempre intentaba nun ser protagonista. Si publicó fue porque lu animaron. Él escribía cuando necesitaba escribir, nun lo facía por querer ser poeta», asegura. Pa la responsable d'esta edición, la ética del Bolado escritor y ser humanu son indisociables: «Trabayó por meyorar la sociedá sin alzar la voz pero d'una manera constante, cola mirada llimpia y tanto na poesía como na vida nun xulgaba, escuchaba. Por eso lo qu'escribió va perdurar».