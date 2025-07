Ana y Daniel, dos hermanos que quieren casarse: «Nos enamoramos después de vivir juntos»

P. Á. Gijón Miércoles, 23 de julio 2025, 18:23 Comenta Compartir

A Ana su padre la abandonó cuando tenía solo cuatro meses, pero aquel hombre le dio un hermano al que conocería mucho tiempo después, cuando ella tenía 20 años. Entonces encontró a su hermano Daniel, que tenía 17 años y a quien, además de lazos de sangre, le unió inicialmente una relación de amistad. Pero alrededor de uno o dos años después, cuando Ana se separó, comenzaron a hacer más planes juntos. Después compartieron piso y más tarde su vínculo fraternal se convirtió en amor. Así se lo contaron ambos a Sonsoles Ónega en el programa 'Ahora Sonsoles' de Antena 3.

«Creemos que nos enamoramos después de vivir juntos, pero el resto de la gente nos decía que ya estábamos enamorados y nos enfadábamos un montón», relata Ana. «Intentamos tener una relación de hermanos forzada porque no nos criamos juntos, pero nos queríamos conocer. Esta relación acabó siendo más de amigos hasta el día que nos fuimos a vivir juntos y empezamos a hacer más cosas juntos», prosigue Daniel.

Ambos coinciden en que fue él quien dio el primer beso. «Compartíamos el núcleo de amigos, un día fuimos a cenar y luego a bailar y me salió el impulso, no lo pensé», relata Daniel. La reacción de Ana fue un tanto cómica. «Ha sido con lengua, marrano», le espetó. Sus amigos, sin embargo, «ni reaccionaron» y se lo tomaron con total normalidad. «Después del beso me llevó a lo oscuro, pensaba que quería disculparse», cuenta Ana, pero nada más lejos de la realidad. «Se hace la dura, preo mira dónde está», replica su hermano, con quien ya ha iniciado planes de boda tras más de una dédada de relación en la que han tenido hijos en común, según el programa de Antena 3.

Lo peculiar de la relación ha suscitado las preguntas y comentarios de los tertulianos de 'Ahora Sonsoles', que replicaron que «en cualquier lugar del mundo el incesto es un tabú» y quisieron saber si esto no había supuesto un impedimento para estar juntos. «Estuvimos un año manteniendo una relación a escondidas y muchas veces planteamos dejarlo», desvela Daniel.

El padre de ambos se enteró de que sus hijos mantenían una relación sentimental a través de un vídeo que ambos colgaron en redes sociales desvelándolo todo.

