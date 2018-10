Un estudio sostiene que el 86% de los jóvenes apoyan la oficialidad del asturiano González Riaño, Álvaro Granda e Isabel Hevia. / HUGO ÁLVAREZ El Conseyu de la Mocedá y la Academia de la Llingua promueven este trabajo, que muestra una actitud más favorable al asturiano que en investigaciones anteriores PABLO A. MARÍN ESTRADA GIJÓN. Miércoles, 24 octubre 2018, 04:17

Un 86,1% de los jóvenes asturianos apoyaría -en mayor o menor medida- la oficialidad para la lengua asturiana, según se desprende de un estudio promovido por el Conseyu de la Mocedá del Principáu d'Asturies y la Academia de la Llingua Asturiana, de cuyos resultados se hizo ayer público un avance en la sede de esta última. Es uno de los datos más llamativos de una encuesta dirigida por la doctora Isabel Hevia Artime de la Universidad de Oviedo que muestra, en palabras de su autora, «que las actitudes de la juventud hacia el asturiano son positivas, lo que nos a lleva pensar en las posibilidades de un futuro igualmente positivo para la lengua asturiana». En el mismo sentido se expresó Álvaro Granda, presidente del Conseyu, para quien «los datos demuestran que hay futuro para el asturiano si se apuesta por él».

El muestreo, realizado el pasado mes de septiembre sobre un total de 416 personas procedentes de 53 concejos de la región y con una franja de edad de entre 16 y 19 años, ofrece unos resultados más favorables hacia la normalización social de la llingua que los de la III Encuesta Sociollingüística realizada por el profesor Francisco Llera Ramo hace un año. También señala que «las posiciones de la juventud asturiana no están tan polarizadas como en el conjunto de la población». El 93% de los encuestados no duda de que el asturiano sea una lengua como las demás del estado, al margen de su rango legal, y el 94 % apuesta además por una protección equiparable a la de aquellas, unos resultados que para la directora del estudio significan que «los jóvenes no solo manifiestan su reconocimiento a la diversidad lingüística de Asturias sino que creen que el asturiano debería tener la misma protección jurídica y reconocimiento que el resto de lenguas de España». En el estudio de Llera Ramo solo un 53% reconocía el asturiano al nivel de las otras lenguas y ocho de cada diez personas apostaba por su equiparación con ellas.

Los anteriores datos se incluyen en el capítulo referido a la identidad lingüística, uno de los tres en los que se divide el estudio. En los restantes, las preguntas van dirigidas hacia los usos de la lengua asturiana y las demandas normalizadoras, respectivamente. Del primero de ellos se desprende que un 49 % de los encuestados emplea habitualmente el castellano y un 42,5 ambas lenguas, frente a un 7,8 que afirma usar solo el asturiano. En cuanto al conocimiento y uso de la llingua, los datos son superiores a los de la III Encuesta: un 34,1, la entiende, frente al 28 de aquella y un 35,6 la habla, frente al 24 del estudio de Llera. Unos resultados que Hevia Artime relacionó con el hecho de que «prácticamente la mitad de los encuestados recibieron clases de llingua asturiana».

Otro dato significativo del estudio es el del 85,3% que afirma no haberse sentido discriminado o ridiculizado por utilizar la lengua autóctona, que unido al 67 % que la considera útil tanto en el ámbito familiar como social, sería un indicador de «una menor influencia de la diglosia tradicional en donde el asturiano ocuparía el lugar de variedad no prestigiada», según su autora.

Demandas lingüísticas

En el apartado de las demandas lingüísticas, ocho de cada diez encuestados defiende la presencia del asturiano en la enseñanza y de ellos un 72% se muestra favorable a su uso como lengua vehicular junto al castellano. En cuanto al empleo en los medios públicos de comunicación, un 80% apuesta por una mayor presencia de la llingua en los espacios informativos y un 82% defiende que la actual programación en esta lengua debería abarcar temáticas más amplias. La encuesta se cierra preguntando sobre la oficialidad, un asunto sobre el que un 57% afirma estar muy de acuerdo y un 28% bastante de acuerdo (86,1% frente al 53% del estudio de Llera Ramo). En el polo opuesto, un 7,2% se manifiesta poco de acuerdo y un 5% nada de acuerdo.

El presidente de la Academia de la Llingua, Xosé Antón González Riaño, calificó el estudio como «bien relevante y con incidencia direuta pa facer política llingüística». Además, defendió el rigor del estudio, avalado «por la llarga trayeutoria de la doctora Hevia Artime».