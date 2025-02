Así es como descubrió una mujer que tenía cáncer de mama gracias a una atracción turística

E. C.

Un viaje a una atracción turística en Escocia cambió la vida de Bal Gill, una mujer de 41 años, que descubrió que tenía cáncer de mama cuando se introdujo en una cámara térmica.

La mujer estaba mirando las imágenes de su viaje a Cámara Oscura y Mundo de Ilusiones, en Edimburgo, cuando se fijó en un parche de calor sobre su pecho. Pidió entonces una cita con su médico, que le diagnosticó cáncer de mama en estado inicial. Los expertos advierten que Gill tuvo suerte y que las cámaras termográficas no son efectivas para detectar la enfermedad.

Gill, quien visitó la atracción en mayo, escribió una carta a Cámara Oscura después de su diagnóstico que se ha publicado en su web: «Ahora he tenido dos cirugías y tengo una para evitar que se propague. Solo quería agradecerles: sin esa cámara, nunca lo hubiera sabido. Sé que no es el objetivo de la cámara, pero para mí, realmente fue una visita que me cambió la vida».

«Le deseamos todo lo mejor con su recuperación y esperamos conocerla a ella y a su familia en el futuro», señaló Andrew Johnson, gerente general de Cámara Oscura y Mundo de Ilusiones.

Gill pudo haber tenido un golpe de suerte gracias a una cámara termográfica, pero los expertos médicos no recomiendan usar estos dispositivos con fines de detección.

La Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) también advierte contra el uso de cámaras térmicas como una herramienta de diagnóstico independiente. «La termografía no es un sustituto de las mamografías regulares y no debe usarse en lugar de la mamografía para la detección o el diagnóstico del cáncer de seno», apuntó la FDA en una guía publicada en febrero de 2019.