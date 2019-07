Borja, el joven condenado tras defender a una mujer de un atraco, entre la heroicidad y la cárcel La historia del malagueño que intervino en un robo en la calle en Fuengirola que terminó con la muerte de uno de los ladrones, divide a la sociedad AGENCIAS Miércoles, 17 julio 2019, 17:25

El 20 de febrero de 2015, Borja W. V. regresaba a casa tras una noche de trabajo en la localidad malagueña de Fuengirola, cuando fue testigo de un atraco. María Jesús, una limpiadora del Hotel Las Palmeras era asaltada por un hombre y una mujer, que le arrebataron el bolso y la dejaron tirada en el suelo.

Tras perseguir a los agresores, Borja forcejeó con uno de ellos propinándole un puñetazo. Poco después el ladrón murió, sin que haya sido posible determinar si la causa de la muerte fue el golpe contra el suelo o el propio puñetazo de Borja.

El Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga considera al joven autor de un delito de homicidio por imprudencia grave y ha dictado una sentencia de dos años de cárcel y una multa de 180.000 euros. Una sentencia confirmada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

Aunque el juez considera que los hechos no se pueden calificar de dolosos, tampoco son fortuitos porque, a su juicio, si el acusado, en vez de decidir golpear a la víctima para recuperar el bolso hubiera decidido simplemente seguirla e intentar determinar hacia dónde se dirigía en espera de la llegada de la policía, a la que previamente habría de haber dado aviso, la muerte no se hubiera producido.

En cuanto a la penalidad, el auto también añade la conducta posterior del acusado, que materializó abandonando el lugar tras producirse esa agresión y «despreocupándose» del estado del agredido sin dar cuenta a la autoridad policial o sanitaria«.

Movilización a favor del indulto para Borja, que el joven rechaza

A raíz de la sentencia condenatoria para el joven malagueño, más de 6.500 personas han firmado una petición ciudadana para que se le conceda el indulto. Vox se encargaba también de lanzar 'Ayudemos a Borja', una campaña desarrollada a través de las redes sociales para recaudar el dinero de la multa impuesta a Borja. El partido de Abascal hacía también este mismo martes una petición al Ministerio de Justicia para concederle el indulto, una posibilidad que el Gobierno estudiará, según fuentes del propio Ejecutivo.

La respuesta del joven Borja no tardó en llegar. Cuando la campaña recaudatoria acumulaba ya un total de 110.000 euros, Alfredo Herrera, abogado del malagueño, manifestaba que «está bastante abrumado» por el apoyo que está teniendo, aunque afrontará las consecuencias de la pena. «Él cree que actuó bien y no quiso causarle un mal a la persona. Está dispuesto a afrontar las consecuencias«, insistió su letrado.

«Borja no quiere que la sociedad española se responsabilice de toda la carga económica que le ha sido impuesta. Por eso, y dado el enorme éxito que ha tenido la recaudación iniciada esta mañana, anunciamos que pondremos fin a la misma esta noche a las 00.00 horas. Borja asumirá la cantidad restante», aseguraba Vox este martes antes de cerrar dicha campaña.

Recurso para suspender la condena

El abogado de Borja, Alfredo Herrero, informaba este jueves que han presentado un recurso ante el Juzgado de lo Penal solicitando la suspensión de la condena y el fraccionamiento de la indemnización en pagos de 250 euros mensuales, que «es la única cantidad a la que con su actual nómina y con esfuerzo, pueda hacer frente».

«Me reitera su voluntad de no aparecer en medios de comunicación ni que tampoco lo haga yo, dado que esta situación le ha desbordado y entiende que, a la larga le va a perjudicar y va a quedar marcado su futuro», concluyó.

Herrera ha incidido en que su cliente «no quiere que se tergiverse todo esto» y ha añadido que «él quiere asumir las consecuencias personalmente».

Según el abogado de Borja, la orden de ingreso en prisión se debe precisamente porque no abona la responsabilidad civil ya que cuenta con los otros dos requisitos para no entrar en la cárcel: una pena no superior a dos años y ausencia de antecedentes penales. Así, recuerda que han propuesto que pague 250 euros mensuales el resto de su vida, lo que califica como «una condena para el resto de su vida.

La Fiscalía de Málaga, favorable a la suspensión de la pena

La Fiscalía de Málaga se ha manifestado también este miércoles a favor de la suspensión de la pena de dos años de prisión impuesta a Borja W. V. por homicidio por imprudencia grave, según han informado fuentes jurídicas.

Las mismas fuentes señalan que aún tienen que pronunciarse los abogados de la acusación --exmujer e hijas-- y han indicado que no hay razón para que el juez decida con premura sobre el asunto, pues no se trata de una causa con preso.

Esta sentencia fue confirmada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga en una sentencia del 26 de abril de 2019. El juzgado dictó un auto abriendo la ejecución de la misma el pasado 28 de junio y el condenado solicitó la suspensión de la condena.

Según explicaron este martes fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Málaga, este procedimiento se encontraba en fase de traslado a las partes de la solicitud por parte de la defensa del penado de la suspensión de la pena privativa de libertad y de un recurso de reforma interpuesto contra aquel auto. Por tanto, el juez aún tiene que resolver si acuerda o no la suspensión de la condena, de la que el Fiscal acaba de informar que se muestra favorable.

En todo caso, el abogado de Borja, Alfredo Herrera recuerda que han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por falta de tutela judicial efectiva y alegando presunción de inocencia.