Instantes previos a que el quad atropellase a la vaquilla en Bolaños de Campos. E. C.

El brutal vídeo de un encierro en Valladolid: atropella a una vaquilla con un quad

El animal ha muerto en el evento celebrado en Bolaños de Campos y Pacma exige responsabilidades a la Junta de Castilla y León

P. Pérez

Gijón

Sábado, 4 de octubre 2025, 13:00

Oleada de indignación entre animalistas y taurinos por lo ocurrido este viernes, 3 de octubre, en un pueblo de Valladolid. Una vaquilla ha sido atropellada, aparentemente de forma intencional, por el conductor de un quad mientras se celebraba el encierro campero de Bolaños de Campos. Según puede observarse en las imágenes compartidas en las redes sociales, el vehículo se acercó de forma temeraria al animal y terminó embistiéndolo de forma frontal. El becerro quedó tumbado en el suelo mientras que el conductor se fue.

El partido animalista Pacma ha asegurado que el atropello acabó matando a la vaquilla y ha exigido responsabilidades a la Junta de Castilla y León «por permitir estos encierros». El vídeo de lo ocurrido ha corrido como la pólvora y ha generado una oleada de indignación incluso entre los defensores de este tipo de eventos.

No es la primera vez que ocurre un hecho similar en un encierro taurino de Bolaños de Campos. En 2018 otro animal murió tras ser hostigado y atropellado por el conductor de coche, que fue investigado por la Guardia Civil como supuesto autor de un delito relativo a la protección de la flora, la fauna y los animales domésticos.

El Decreto 14/1999, de 8 de febrero, de Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de la Comunidad de Castilla y León, regula la celebración de los encierros populares por el campo y mixtos y prohíbe totalmente la presencia de vehículos a motor en el recorrido del encierro salvo aquellos específicamente autorizados previamente por la Junta de Castilla y León.

