Bad Bunny denuncia que una peluquería de Oviedo se negó a hacerle las uñas «por ser hombre» EFE El cantante, que actúa esta noche en Gijón, mostró su malestar a través de las redes sociales: «No sé qué pensar, pero me parece muy lamentable» JOSÉ LUIS GONZÁLEZ Gijón Lunes, 23 julio 2018, 21:46

El cantante puertoriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, denunció este lunes a través de las redes sociales que en una peluquería de Oviedo se negaron a hacerle la manicura «por ser hombre». El cantante, que actúa esta noche en la que es la cuarta jornada del Gijón Life, mostró su enfado por la situación. «Nada, solo les quería contar que ando muy contento por España disfrutando mi gira y que fui a este apestoso lugar para hacerme las uñas (manicura más pintarlas) y me dijero que no por ser hombre. Jajaja. Real. No sé qué pensar, pero me parece muy, muy, muy lamentable», señala en su publicación, subida a la red social en torno a las ocho y media de la tarde.

El enfado del artista con la situación era palpable, a la vista de su publicación. «¿En qué año estamos? ¿En el puto 1960? ¿Cómo se le llama a eso? Díganme ustedes».

Bad Bunny tiene en su perfil de Instagram 12,6 millones de seguidores. La publicación de la peluquería de Oviedo cuenta con más de 207.000 'Me gusta'.