Estos son todos los cambios que quiere la DGT para el año 2019 La comunicación directa a las empresas de transporte de que sus empleados pierden el carné y el endurecimiento de las sanciones por exceso de velocidad y por ausencia de sistemas de protección, principales novedades ÉRIKA MONTAÑÉS Viernes, 9 noviembre 2018, 15:37

La DGT quiere aprobar varios cambios normativos en el año 2019:

1-. Comunicará a las empresas que sus empleados pierden puntos: Una de las grandes modificaciones que introduce Tráfico en la ley que ha preparado es la comunicación directa y sin intermediarios con las empresas que tienen empleados profesionales de la conducción. Los conductores de camiones, furgonetas y autobuses que vayan perdiendo puntos y vigencia en sus licenicas de conducción deben saber que sus empleadores lo sabrán de inmediato, por vía telemática. El organismo que pilota Pere Navarro suprime la necesidad de que el empleado dé su autorización para que se facilite a su empresa contratante tal información, que puede comprometer incluso su puesto de trabajo. Recoge el texto: «Parece lógico que si la autoridad de tráfico suspende el derecho a conducir de un conductor profesional, la empresa tenga conocimiento de ello para impedir que lleve un autobús o un camión».

2-. Multas estrictas: 6 puntos y 500 euros por ir a 80 km/h en vía de 30: Tráfico ha elaborado un anteproyecto de ley por el que modifica el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Este texto, que deberá aprobar el Parlamento, prevé castigar más duramente los excesos de velocidad en carreteras secundarias limitadas a 90 km/h. Circular a 111 km/h en esas vías supondría dos puntos menos en el carné y 300 euros de multa (esas sanciones se aplican ahora a partir de 121 km/h). Se considerará una infracción grave circular a 80 km/h en vías limitadas a 30 km/h, lo que supondrá una multa de 500 euros y seis puntos menos, y «muy grave»por encima de 80, lo que conllevará 600 euros de sanción y seis puntos.

3-. Sujetar el móvil mientras se conduce restará seis puntos: No se podrá alcanzar el objetivo de una tasa que baje de 37 fallecidos en siniestros de tráfico por millón de habitantes si no se persigue la peor de las infracciones en estos momentos, considera Tráfico, en el borrador del Real Decreto que ya tiene redactado, que es la de conducir utilizando el teléfono móvil con la mano (para hablar, enviar mensajes, tocar una aplicación, el navegador o cualquier otra funcionalidad). Ahora mismo, esa tasa es de 39 muertos por millón de habitantes, lo que ha provocado que España caiga posiciones, hasta el sexto lugar, entre los mejores países europeo en sinietralidad. Pese a que Tráfico barajó sancionar con cuatro puntos esta conducta, finalmente supondrá perder seis puntos, recoge el borrador, y quedará equiparada a conducir borracho o drogado, negarse a hacer la prueba de alcohol o drogas, superar por más del 50% el límite de velocidad o llevar inhibidores de radar.

4-. Límites de velocidad genéricos en las vías convencionales: Se igualan los límites de velocidad en todas las carreteras convencionales, donde se registran el 77% de los accidentes mortales. En todos los casos, la velocidad máxima será de 90 km/h para turismos y motos, y 80 para autobuses, furgonetas y camiones. Esta medida pone fin a las diferencias actuales, ya que en las vías con más de 1,5 metros de arcén (7.000 km), el límite genérico es de 100 km/h para turismos y motos, 90 para autobuses y furgonetas y 80 para camiones. Desde el 2 de enero, solo habrá una excepción: cuando exista separación física de los dos sentidos de la circulación podrá fijarse un límite de 100 km/h para coches y motos.

5-. No llevar protección se paga con 4 puntos: La DGT plantea incrementar la detracción de puntos por no llevar puesto el cinturón de seguridad, por «la falta de uso o uso incorrecto del casco de protección» y por no hacer uso del sistema de retención infantil, que pasarán todas de tres a cuatro puntos menos en el carné.

Por otra parte, Tráfico modifica el reglamento y eleva el número de puntos que se pueden recuperar por la superación de los cursos de reeducación, pasando a un máximo de 6 a 8 puntos. El anteproyecto de ley unifica a dos años el plazo para recuperar el saldo inicial de puntos y desaparece la distinción existente hasta ahora entre dos años cuando se habían cometido sanciones graves y tres años, cuando constan sanciones muy graves.

Continúa leyendo la información en 'ABC.es'