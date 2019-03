Siete años de cárcel para un preparador físico por abusar de un discapacitado en Logroño Ángel Gómez 'Alti'. / R.C. El condenado fue detenido en abril de 2017 ante la denuncia de los familiares de la víctima, un joven discapacitado, mayor de edad, inmigrante y residente en la capital LUIS J. RUIZ Logroño Jueves, 14 marzo 2019, 17:10

La Audiencia Provincial de La Rioja ha condenado Ángel Gómez 'Alti' a siete años de prisión por abusar sexualmente de una persona que padece una discapacidad mental, según ha podido saber este medio. El fallo, que no se hará público hasta mañana o pasado, rebaja la petición inicial del Ministerio Fiscal, que solicitaba para él una condena de 11 años de prisión.

Los hechos por los que se le ha condenado tuvieron lugar a principios del año 2017, poco antes de que, en abril de ese mismo año, fuera detenido por agentes de la Jefatura Superior de Policía Nacional de la capital riojana, según informó en aquel momento este periódico.

La detención tuvo lugar después de que la víctima, que sufre una discapacidad intelectual y está tutelado por una entidad del tercer sector, relatara a sus cuidadores, con total normalidad, que había mantenido un encuentro sexual con el ya condenado. De manera inmediata, los responsables de esa entidad acudieron a la Comisaría de la Policía Nacional de Logroño en donde interpusieron la correspondiente denuncia por abuso sexual.

Tras tramitar la denuncia y escuchar la versión que ofrecían tanto la víctima como sus allegados, agentes del Cuerpo Nacional de Policía localizaron y procedieron a detener en la capital al preparador físico, que fue trasladado hasta la comisaría en donde prestó declaración. Tras pasar la noche, en calidad de detenido, en los calabozos del centro policial, al día siguiente pasó a disposición judicial. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Logroño fue el que recibió la instrucción de la denuncia realizada por la Policía Nacional y, tras escuchar al acusado, el juez decretó su puesta en libertad.

Según la información a la que ha tenido acceso a este periódico, durante la instrucción del caso los agentes de la Policía Nacional comprobaron como, en al menos una ocasión, el condenado accedía al interior de un hotel de la capital riojana junto a la víctima en donde, presuntamente, tuvieron lugar los abusos sexuales. Las grabaciones de los sistemas de seguridad próximos confirmaron ese extremo.

En aquel momento, Diario LA RIOJA se puso en contacto con el entonces acusado que, en una breve conversación telefónica, negaba en todo momento no ya sólo los hechos por los que ha sido condenado, sino también la detención misma. «No, no, no he sido detenido. No hay nada de eso, pensaba que me llamabais para otra cosa», se limitaba a apuntar. En la mañana de este jueves, este periódico volvió a contactar con Ángel Gómez 'Alti', que, antes de negar la existencia de la sentencia y de decir que «estaba todo paralizado», reconoció que su abogada había recurrido el fallo. «Está todo recurrido, todo recurrido. No hay nada de cierto en los hechos que dicen que se cometieron».

El preparador físico ha trabajado a lo largo de su carrera profesional para numerosos clubes deportivos de La Rioja al tiempo que ha organizado competiciones, ha impartido cursos específicos de preparación y ha actuado como responsable deportivo de asociaciones. También ha sido docente de Educación Física en al menos un centro educativo de la región y organizaba encuentros deportivos en el centro penitenciario de Logroño.

Hasta el momento de su detención, 'Alti' era uno de los entrenadores de un conocido club de atletismo de La Rioja. Esta mañana, su presidente recordaba que desde aquel momento «se cortó toda relación con este entrenador», al que se apartó de un club del que fue fundador.