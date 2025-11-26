El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agentes de la Policía Nacional durante el registro en el domicilio de un bloque en la Avenida de la Ilustración. Pepe Marín

Catorce detenidos, incluido un policía, en una redada antidroga en Granada

Diversos grupos de la Policía Nacional se desplazaron desde Madrid para realizar ayer diversos registros desde primera hora de la mañana

Laura Velasco

Granada

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:16

Comenta

Una importante operación policial relacionada con el tráfico de drogas y coordinada desde Madrid concluyó ayer con unos catorce detenidos. Uno de ellos sería, presuntamente, ... un agente de la unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la comunidad autónoma de Andalucía, según fuentes próximas a la investigación consultadas por este periódico. Los investigadores, además, incautaron plantas de marihuana, material informático o diversos objetos personales. La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional lideró el operativo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Triana Martínez disfruta ya de su primer permiso de salida de la cárcel de Asturias
  2. 2 Condenado a dos años de cárcel por besar y hacer un chupetón a una menor en Gijón
  3. 3 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios de Asturias para las compras navideñas
  4. 4 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  5. 5 El verano gijonés tendrá un nuevo festival: llega WAY!
  6. 6 Rechazan la incapacidad permanente a una ganadera asturiana con secuelas de una mastectomía, ansiedad y depresión
  7. 7 ¿Qué se come en el restaurante Regueiro, nueva estrella Michelin de Asturias?
  8. 8

    La alcaldesa de Avilés cesa al director de Recursos Humanos por problemas en el departamento
  9. 9

    Diego Fernández, de Regueiro, abrirá un restaurante en Gijón
  10. 10

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta que salió del parking a las 19:47 horas, una hora después de comer con Mazón en El Ventorro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Catorce detenidos, incluido un policía, en una redada antidroga en Granada

Catorce detenidos, incluido un policía, en una redada antidroga en Granada