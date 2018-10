El Metro de Madrid celebra sus 100 años con el Rey a bordo 01:04 El Rey, la ministra de Industria Reyes Maroto, y el presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido, acceden al Metro en la estación de Sol. / EFE Alfonso XIII, bisabuelo de Felipe VI, hizo un trayecto similar el 17 de octubre de 1919, cuando el suburbano fue inaugurado ELENA MARTÍN LÓPEZ Madrid Miércoles, 17 octubre 2018, 16:58

Bajar del Metro de Madrid y encontrarse a Felipe VI en el andén no es algo que ocurra todos los días. Quizás por eso los pasajeros que este miércoles se han bajado del tren en la estación de Sol de la Línea 1, alrededor del mediodía, no han podido contener sus caras de asombro al ver al monarca subiéndose al vagón como un ciudadano más.

Su Majestad ha llegado a la icónica Puerta del Sol cerca de las 11.30 horas para realizar el recorrido Sol-Chamartín en el Metro de Madrid, en honor a los 100 años que cumplirá este medio de transporte el próximo 2019. Su bisabuelo, el rey Alfonso XIII, hizo un trayecto similar el 17 de octubre de 1919, cuando el suburbano fue inaugurado y contaba únicamente con una línea de tres kilómetros de longitud. Ese fue el primer viaje en Metro que se realizaba en España.

Por aquel entonces, sin embargo, la tarjeta multi, lanzada hace más de un año y que auna todos los títulos no personales de este transporte, aún no existía. Con ella y flanqueado por la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, y la consejera de Transportes, Infraestructura y Vivienda, Rosalía Gonzalo; el monarca ha pasado los tornos, no sin antes lanzar un rápido vistazo a su compañero Garrido para ver cómo se utilizaba.

Después, se ha subido en el primer coche del cuarto tren que ha pasado por el andén acompañado, además, de los actuales trabajadores del suburbano. Por su parte, los medios de comunicación, algunos trabajadores del sindicato de maquinistas de Metro que denuncian la presencia de amianto en el suburbano y el resto de los viajeros habituales han ocupado el coche posterior.

Vuelta a 1919

El trayecto, que ha durado menos de lo habitual, ha hecho su parada final en Chamartín, donde el monarca ha saludado a los presentes y se ha dirigido a los andenes cercanos a la Línea 10, donde se encuentra instalada actualmente la exposición de trenes antiguos. En uno de ellos, Felipe VI ha podido emular la fotografía que le hicieron a Alfonso XIII cuando realizó su recorrido hace hoy 99 años.

En los próximos meses llegarán a la exposición otros ocho coches que comenzaron a rodar en años posteriores y que se encuentran en proceso de restauración. Estos modelos tenían una estructura totalmente metálica, podían alcanzar una velocidad máxima de 55 km/h y estuvieron en servicio durante 70 años. La caja tenía tres puertas de madera en ambos costados, cuya apertura era manual por los viajeros y la ventilación interior se efectuaba exclusivamente por un linternón en el techo.

Además, el Rey también ha podido contemplar algunas piezas históricas en la vida del suburbano como un teléfono de los años 60 que llevaba el conductor en su cabina y que se utilizaba para comunicarse con la estación más cercana en caso de emergencia.

Este viaje con parada en el pasado se ha dado por concluido con una foto de familia que las personalidades presentes se han hecho junto a los trabajadores actuales y pasados de Metro de Madrid.

Un año celebrando 100 años de historia

La exposición de trenes antiguos es solo el inicio de todas las acciones que Metro realizará hasta octubre de 2019 para conmemorar su centenario. Además de actividades históricas y culturales, Metro de Madrid pondrá en marcha un microsite dedicado exclusivamente al centenario en el que se mostrará la historia y la evolución del suburbano a través de fotografías, videos y material inédito.

Además, en el último trimestre de 2018, tiene previsto realizar una veintena de acciones entre las que destacan tres nuevas exposiciones y el lanzamiento de su nueva web.

Los más pequeños también tendrán cabida en esta gran fiesta pues en noviembre tendrá lugar el lanzamiento de un concurso de dibujo escolar. Por otra parte, a comienzos del próximo año se organizará la 'Carrera Centenario', que invitará a todo el que quiera a hacer el recorrido en superficie entre Cuatro Caminos y Sol, emulando el primer trayecto que realizaran los primeros usuarios de Metro hace cien años.