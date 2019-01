Otín se siente víctima de una campaña «acoso» Carlos López Otín, catedrático de la Universidad de Oviedo. / Efe El catedrático de la Universidad de Oviedo responde a la retirada de ocho de sus publicaciones por presuntas irregularidades ELCOMERCIO.ES Lunes, 28 enero 2019, 15:29

El catedrático de la Universidad de OviedoCarlos López Otín denuncia una «campaña de acoso» espués de que este lunes se diese a conocer que la Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular de EE UU ha exigido al científico que retire ocho de sus investigaciones por presuntas irregularidades. El bioquímico oscense responde así a la información de la que se hacían eco varios medios relativas a estos ocho trabajos publicados entre los años 2000 y 2007 en la revista Journal of Biological Chemistry y que están relacionados con la identificación de nuevos genes humanos implicados en el cáncer o en otras enfermedades.

Según la información que ha trascendido, López Otín figura como autor principal de estos trabajos acompañado de otros 24 coautores. La Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular asegura que algunas imágenes de sus trabajos aparecen duplicadas y otras rotadas 180 grados. Además, denuncian que algunos experimentos aparentemente reutilizados en estudios diferentes y destacan que que existen en estas investigaciones «manipulaciones inapropiadas». Por su parte, los autores responden a dichas acusaciones afirmando que las presuntas manipulaciones son errores formales «muy menores» y destacando que sus resultados han sido validados por otros grupos independientes. Además, desde París, el propio Otín califica estas acusaciones de campaña de persecución: «Desde hace un año y medio, la situación se volvió insoportable. Alguien se dedicó durante meses a examinar con un detalle inusitado los más de 400 artículos que he publicado en los últimos 30 años de mi carrera científica. Fruto de esta lupa gigantesca colocada sobre nuestro laboratorio se detectaron errores en algunos artículos».

El científico, que se encuentra de estancia en un laboratorio de la capital gala, dice no entender por qué se se da tanta relevancia a unos errores que hasta ahora se han considerado irrelevantes: «En ciencia se cometen errores como en cualquier actividad humana, pero curiosamente estos supuestos errores o dudas eran irrelevantes desde el punto de vista científico. Por ahora no hay ninguna conclusión de nuestros centenares de trabajos que haya sido cuestionada por los múltiples grupos que han seguido los diferentes caminos que abrió nuestro trabajo en distintos campos». De hecho, el catedrático de la Universidad de Oviedo afirma que desde su equipo se propuso a la revista Journal of Biological Chemistry que publicase una correción sobre dichos errores, algo a lo que los responsables de la misma se negaro. «A pesar de la validez de los hallazgos científicos mostrados en estos artículos, citados en más de 800 publicaciones de otros autores, ha decidido exigirnos su retirada», lamenta López Otín.