«Nunca se olvidó de Valdés»

«Nos enteramos por los medios y enseguida empezó a sonar el teléfono. No lo esperábamos», comentaba una empleada municipal de Luarca, que recuerda cómo días atrás estaban preparando los últimos detalles para la visita de Margarita Salas el próximo 20 de noviembre, dentro de las actividades de la Semana de la Ciencia, de la que era la madrina. «Siempre traía a los mejores científicos de su disciplina. Decía que quería acercar a Luarca lo último en investigación». «Es una pérdida irrecuperable para el concejo. Siempre estaremos en deuda con ella», añadía el regidor, Óscar Pérez.

Los alumnos del IES Carmen y Severo Ochoa esperaban con «muchos nervios» recibir a la científica dentro de dos semanas. «Era muy entrañable y quería que la tratases como a todo el mundo. Le encantaba estar y hablar con los chicos, sobre todo con las chicas. Les decía que no parasen de luchar en aquello donde las mujeres lo han tenido más difícil», explicaba José Ignacio Nieto, director del centro, todavía «descolocado» por la repentina muerte.

Su cercanía también era de sobra conocida en la Casa de las Artes y la Ciencia luarquesa, donde hay una sala que lleva su nombre, que inauguró personalmente en 2015. «Redactó los paneles sobre su biografía e intentó acercar sus investigaciones al gran público con un lenguaje más sencillo para que todo el mundo pudiera entenderlo, a pesar de lo complejo de su trabajo. Era una gran divulgadora», subrayaban desde el espacio, donde llevan semanas trabajando para crear una biblioteca propia. «Ahora será un homenaje».

«Era llamarla y ya decía que sí sin pensarlo. En las comidas o cenas era la más alegre y divertida», recordaba el anterior edil de Cultura, Gumersindo Cuervo, quien lamenta que nunca se le llegase a conceder el Premio Princesa de Asturias. «Se lo merecía mucho y le hubiese hecho ilusión ser reconocida así en su tierra».

En su Canero natal, la pérdida se vuelve aún más dolorosa. Una de sus mejores amigas, que prefiere que no se la cite, no olvida su última visita en Semana Santa junto a su hija, en la que aprovechó para ver restaurada la casa donde nació, el Palacio de Llamas, que ahora tiene otros propietarios y donde conservan las camas de aquella época. Tiene miles de anécdotas y momentos con la que define como «una gran mujer, científica y madre». «Me invitó al acto cuando la nombraron académica de la RAE. Iba con un traje negro muy sencillo. Ella era así». También hace referencia al Princesa de Asturias: «era su espina clavada, pero sabía que no se lo iban a dar. No creo que haya sido lo suficientemente reconocida. Algo le vamos a hacer en el pueblo porque nunca se olvidó de Valdés ni de Canero. Nosotros tampoco la olvidaremos».