Las cinco multas que debes evitar en la operación retorno del verano La DGT controlará las posibles infracciones que se puedan cometer al volante durante el primer fin de semana de septiembre AIDA ORTIZ Sábado, 1 septiembre 2018, 11:31

El mes de agosto ha llegado a su fin este viernes y con él las vacaciones de verano para millones de españoles, que este fin de semana regresarán a sus hogares. Ante la previsión de la DGT para la operación retorno, durante la cual se producirán más de cuatro millones de desplazamientos, se ha puesto en marcha una operación especial de tráfico.

De esta forma, la DGT controlará las posibles infracciones que se puedan cometer al volante, como el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol o maniobras inadecuadas. Pero además, existen otras infracciones muy frecuentes que debemos evitar, para no acabar el verano con una desagradable sorpresa.

Estas son algunas de las infracciones más comunes:

1. Colocar el equipaje de forma inadecuada (entre 300 y 4.600 euros): existen unas normas para viajar seguro que incluyen aspectos como no superar un límite en el peso del equipaje, comprobar que los anclajes de la vaca o el remolque están en buen estado o asegurarnos de que los bultos no sobresalen del perímetro del vehículo. En este sentido, no está permitido que sobrepasen más de un 15%. En el caso contrario, es necesario señalizarlo.

2. Conducir por la izquierda (200 euros): conducir por el lado izquierdo de forma continua puede provocar retenciones y accidentes y está considerado como una infracción grave. Es por eso que sólo podemos utilizarlo para adelantar o cuando las circunstancias del tráfico lo aconsejen.

3. Comer y beber al volante (de 80 hasta 100 euros): aunque el código de circulación no lo prohíbe expresamente, comer y beber al volante están consideradas como distracciones, por lo que, en el caso de tener hambre o sed, debemos detener el vehículo en un área de servicio.

4. No llevar el cinturón de seguridad (200 euros y 3 puntos del carnet): desde el pasado 11 de noviembre, las cámaras de la DGT captan y sancionan a los conductores que no lleven puesto el cinturón.

5. Conducir con chanclas (200 euros): conducir con chanclas es una práctica muy habitual en verano. Sin embargo, no está permitido ya que puede impedir que controlemos el vehículo adecuadamente.