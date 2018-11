Cinco trucos que no conocías de Whatsapp Con estos sencillos pasos podrás enviar mensajes a números no registrados en la agenda, hacer copias de seguiridad o saber si alguien te ha bloqueado ANA SOLÍS Viernes, 30 noviembre 2018, 16:46

Whatsapp se ha convertido en la herramienta más utilizada para comunicarnos con nuestros conocidos. Millones de personas lo utilizan a diario en todo el mundo para mandar mensajes de texto, fotos, vídeos, mensajes de audio, compartir ubicaciones o hacer videollamadas.

Si tú también utilizas la aplicación de mensajería instantánea por excelencia para comunicarte, no te pierdas estos cinco consejos que te ayudarán a sacar el máximo partido a tus conversaciones:

1. Incluir negritas, cursivas o tachados. Sí, aunque hasta ahora nunca lo hayas hecho o visto es posible destacar las palabras de tus mensajes, pornerlas en cursiva o incluso tacharlas. Para ello tienes que incluir algunos signos ortográficos antes y después de la selección de palabras que quieras cambiar de estilo.

En el caso de las negritas, el símbolo será un asterisco (*). Para las cursivas, un guion bajo (_) y para tachar, una virgulilla (~). Además, añadiendo tres acentos podrás cambiar el tipo de fuente.

2. Hacer copias de seguridad. Whatsapp permite que guardes tus archivos multimedia en la nube a través de copias de seguridad que puedes programar para que se realicen de automáticamente de forma periódica. Para ello tendrás que entrar Ajustes - Chat- Copias de Seguridad.

3. Enviar mensaje a números no guardados en la agenda. Es posible comunicarse directamente con alguien que no tienes registrado en tus contactos. Lo primero que tienes que hacer abrir Whatsapp Web en algún dispositivo y, a continuación, abrir una ventana del navegador. En la barra de búsqueda tendrás que incluir: https://api.whatsapp.com/send?phone=*********** sustituyendo los asteriscos por el número de teléfono con el que quieras contactar (es importante que incluyas el prefijo del país, por ejemplo, si el número es español poner 34 delante, sin el símbolo de suma). Tras incluir el las cifras del móvil se abrirá una ventana directa para enviar mensajes.

4. Controlar el espacio de almacenamiento de cada chat. Puedes saber cuánta memoria interna estás consumiendo en cada chat individual y de grupo, eso sí, solo si tienes un IPhone. Para ello entra en Configuración- Datos y almacenamiento- Uso de almacenamiento.

5. ¿Te han bloqueado? Sí, también puedes saber si alguien te ha bloqueado, aunque no de forma directa. Hay varios indicios que destaparán las intenciones de quienes no quieran recibir mensajes tuyos o enviártelos. Si no puedes ver la foto de perfil ni el estado, si tampoco te notifican los dos 'ticks' cuando envías un whatsapp a alguna persona, nunca aparece 'en línea'y no puedes llamarle a través de la aplicación, casi con total probabilidad ese usuario te ha bloqueado. Otra prueba infalible es intentar meterlo en un grupo, si cuando lo vas a hacer no te aparece su nombre en la lista de contactos, el bloqueo es casi seguro.