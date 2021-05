Fracasa el primer intento de 'ley Trans' por la abstención del PSOE Los socialistas prometen que enviarán su propia norma al Parlamento en cuanto lleguen a un acuerdo con Podemos sobre la autodeterminación de género Irene Montero, ministra de Igualdad. / EFE ALFONSO TORICES Madrid Martes, 18 mayo 2021, 17:04

El Congreso tumbará hoy el primer intento de la legislatura de tramitar la ley por la igualdad real y efectiva de las personas transexuales, más conocida como 'ley Trans'. La puntilla para el rechazo la darán esta noche los socialistas, que con su abstención en la toma de consideración de la proposición de ley por el pleno permitirán que la derecha (PP y Vox) supere con sus noes, unos 144, a los votos afirmativos que emitirá todo el resto de la izquierda (Unidas Podemos, ERC, Más Madrid, EH Bildu, Compromís, BNG, y CUP), los nacionalistas (PNV, Coalición Canaria, Nueva Canarias, y JxCat) y los liberales de Ciudadanos, unos 85.

Los grupos de la oposición que votaron a favor de la investidura de Pedro Sánchez y que actúan como socios parlamentarios del Ejecutivo en la mayoría de leyes importantes quisieron hoy hacerle una encerrona parlamentaria a Sánchez y al PSOE, pero la jugada no salió bien. Mejor dicho, no triunfó. El PSOE aguantó la presión, se abstuvo y la proposición de ley no se tramitará. Pero el debate parlamentario si que retrató políticamente y sometió a la crítica pública la posición de los socialistas en este tema, que fue descalificada tanto por la organizaciones LGTBI como por los grupos del sí. Un rechazo que con seguridad le pasará factura en la calle durante los ya muy próximos actos del Orgullo (el último fin de semana de junio).

Los defensores de esta 'ley Trans', encabezados por ERC, JxCat y Más País, pretendían romper hoy, a petición de la Federación Plataforma Trans, el bloqueo al que los ministros del PSOE tienen sometido en el Gobierno un proyecto de ley casi idéntico a este elaborado por el departamento de Igualdad dirigido por Irene Montero, de Unidas Podemos. La razón, la fuertes discrepancias entre ambos en algunos puntos. Mientras ese acuerdo no se cierre, el Ejecutivo no mandará al Parlamento una ley para garantizar los derechos de los transexuales. Un proyecto de ley y un envío al Congreso que hoy volvieron comprometer los portavoces socialistas ante los avisos del resto de que, si llega, «llegará ya demasiado tarde».

Los dos grandes puntos de la discordia, los que parece que impiden desde marzo el acuerdo, son que Irene Moreno y el resto de ministros de Unidas Podemos defienden la necesidad de dos normas independientes, una LGTBI y otra Trans, y que, en sintonía con los colectivos trans, consideran indispensable que estas leyes proclamen la libre determinación de género, es decir, la posibilidad de que cualquier transexual vaya al Registro Civil y pida su inscripción con el nombre y sexo que siente como propios sin más trámites que su declaración expresa. Sin informes médicos ni juramentos de terceros. Este último punto es una línea roja, repitió hoy Unidos Podemos, a la que no van a renunciar.

Los ministros socialistas, encabezados por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, defienden que una sola norma podría regular sin problemas todas las medidas que precisan los colectivos LGTBI y, aunque le parece bien desterrar la actual necesidad de un informe médico que recoja la disforia de género, creen que la petición expresa de cambio registral debe ir acompañada por la declaración de un familiar o allegado que avale que se trata de una transexualidad estable, para dar al acto «una mayor seguridad y garantía jurídica». No ven suficiente la autodeterminación a secas.

«Falta de voluntad»

La Federación Española LGTBI, la Fundación Triángulo y Chrysallis, las principales organizaciones de gais, lesbianas y transexuales españolas, criticaron con gran dureza al PSOE y Calvo por «su falta de voluntad política» para alcanzar un consenso en el Gobierno sobre los derechos de las personas trans, pero también rechazaron la «renuncia a continuar con la negociación con los socialistas por parte de Igualdad e Irene Montero». De hecho, calificaron de «irresponsables» a los socialistas, pero también a Unidas Podemos y a los partidos que se han dejado convencer para presentar esta proposición de ley condenada al fracaso en el Congreso por la Federación Plataforma Trans.

Creen que no habrá ley si no está bendecida por todo el Gobierno, por lo que lo de hoy no les parece más que una pérdida de tiempo y un desgaste para el colectivo trans. Eso sí, avisan a los socios de Gobierno que el lema del Orgullo de este año será 'Los derechos humanos no se negocian, se legislan: Ley Integral Trans Ya' y que dedicarán los actos a exigir a ambos socios que desbloquen esta ley y lleguen a un acuerdo.