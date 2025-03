¿Qué tipos de test se usan para detectar el coronavirus?

elcomercio.es Miércoles, 23 de septiembre 2020, 11:58 Comenta Compartir

A estas alturas de la pandemia del coronavirus son muchas las cuestiones relacionadas con la ciencia, y concretamente la epidemiología, que hemos aprendido. Brotes, olas, serología, picos, cuarentena, inmunidad, anticuerpos o antígenos son algunos términos que desde el pasado mes de marzo se han introducido en las 'conversaciones de ascensor'.

Sin embargo, entre los aspectos que todavía pueden generar cierta confusión están todos aquellos relacionados con la detección del virus SARS-CoV-2 a través de los test ya que son múltiples las pruebas se realizan dependiendo de lo que se busque y la urgencia con la que se quiere obtener el resultado. No obstante, la fiabilidad de cada una de ellas también es diferente, y someter a la población a uno u otro dependerá de múltiples factores.

Para entender un poco mejor qué hay detrás de cada test y por qué se apuesta por cada uno de ellos, a continuación se enumeran las opciones más utilizadas en estos momentos.

Test rápidos de antígeno

Son los más rápidos pero también los menos fiables. Sirven para detectar antígenos, es decir, la presencia del propio virus en el cuerpo, y suelen realizarse mediante la toma de una muestra que se recoge mediante la introducción en nariz o boca de esa especie de bastoncillo llamado hisopo.

1.- PCR o (reacción en cadena de la polimerasa). Detectan los ácidos nucleicos y es, en estos momentos, una de la prueba más fiables para confirmar positivos. ¿La contrapartida?, que el resultado se obtiene pasadas cuatro o cinco horas. No obstante, los especialistas consideran que debería ser el método de referencia para diagnosticar casos. Si el resultado es positivo, significa que el virus está presente en la muestra y que la persona está infectada. Si el resultado es negativo, indica que el virus no está presente y la persona no está infectada, aunque puede haberlo estado anteriormente, por lo que puede ser necesario realizar una segunda prueba.

Se realiza introduciendo un hisopo en la nariz o en la boca y tiene una fiabilidad superior al 95%. Es de los más caros: su precio es superior a 100 euros.

2.-TMA (iniciales en inglés de amplificación mediada por transcripción). También llamado test de Grifols, se realiza igualmente tras introducir un hisopo en la garganta del posible afectado para obtener una muestra. Esta prueba ofrece resultados mucho más rápido que la PCR: en menos de dos horas. El inconveniente es que para realizarlo se necesita disponer de una tecnología muy concreta. Su precio también ronda los 100 euros.

3.- Test de antígenos. Quien ha visto una test de embarazo encontrará muchas similitudes en dicha prueba, aunque en este caso, la muestra es nasal o de saliva. Detectan el virus muy rápido, en 10 o 15 minutos minutos, y el laboratorio que lo comercializa asegura que tiene una fiabilidad en casos positivos del 93,3% y del 99,4% en casos negativos.

Detección de anticuerpos

La detección de anticuerpos, que se producen en el organismo tras haber estado en contacto con el virus, se realiza habitualmente a través de la sangre. Es por eso que para este tipo de pruebas es necesario una muestra de sangre, mediante la cual se puede saber si el individuo ha estado en contacto con el virus y por tanto, si puede haber desarrollado algún tipo de inmunidad. Si el afectado ha estado en contacto recientemente con el SARS-CoV-2, se detectarán anticuerpos IgM. Si el contacto ha sido en el pasado, los anticuerpos serán del tipo IgG.

1.- Test ELISA (siglas en inglés de ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas). Se efectúa extrayendo sangre de una vena del interior del codo o del dorso de la mano. Son los mismos que se vienen realizando para detectar VIH, cáncer en fases tempranas o hepatitis B. Su precio oscila entre los 50 y los 80 euros.

2.- Test CLIA. Según los expertos es mucho más preciso que el test ELISA. Además, tiene una alta sensibilidad y especificidad. Puede costar entre 50 y 80 euros.

3.- Test rápido. Es el más sencillo para el individuo ya que basta con extraer una gota de sangre del dedo del paciente. Los resultados estarán listos en 10 o 15 minutos, sin embargo, su grado de sensibilidad oscila entre el 64 y el 80%. Su baja sensibilidad estuvo cuestionada durante la primera ola del coronavirus. Son baratos; entre 6 y 13 euros.