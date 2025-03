Cuatro heridos al caer entre el público el cohete de aviso de la cremà infantil de una falla

P. Alcaraz / E. Martín Valencia Miércoles, 19 de marzo 2025 | Actualizado 20/03/2025 09:19h. Comenta Compartir

Susto con la pirotecnia en la Nit de la Cremà en Valencia. Cuatro heridos, dos de ellos han tenido que ser hospitalizados, al explotar el segundo trueno de aviso que anunciaba la cremà del monumento infantil en la falla Zapadores-Vicente Lleó al filo de las 20.00 horas. Fuentes testimoniales explican a Las Provincias que la vida de las víctimas que han sufrido heridas de mayor gravedad no ha corrido peligro en ningún momento mientras que desde el Ayuntamiento han confirmado el suceso y han asegurado que dos de los afectados han tenido que ser trasladados de urgencia al hospital La Fe por la gravedad de sus heridas.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), dependiente de la Conselleria de Sanidad, ha comunicado que las dos víctimas evacuadas hasta el centro hospitalario del sur de la ciudad han sido una mujer y un hombre, ambos de 26 años, que han sido trasladados mediante una ambulancia de Soporte Vital Básico y otra convencional. El primer parte médico ha confirmado la presencia de diversas heridas en sus cuerpos como consecuencia de la proximidad del estallido del petardo que ha sembrado el pánico en Monteolivete.

Según ha podido saber Las Provincias de parte de miembros de la comisión, entre los heridos inicialmente habría un niño que superaría los 10 años de edad, pero que no ha requerido ser hospitalizado. Asimismo, explican que la víctima más afectada por el incidente presentaba un cuadro de quemaduras en las piernas como consecuencia de la explosión. No obstante, tal y como han indicado las mismas voces, este afectado no ha perdido la conciencia en ningún momento.

Metido entre la ropa

Otros testimonios apuntan a la tesis de que el cohete se ha metido dentro del chaleco de uno de los presentes causándole quemaduras de segundo grado y que, mientras trataba de despojarse la prenda de su cuerpo, el petardo ha estallado causando el resto de heridos. Asimismo, también han comentado que han podido hablar con los hospitalizados y estos les han trasladado que están estables.

Desde el Ayuntamiento ratifican la versión aportada a este diario por parte de testimonios presenciales que han relatado que el detonante del suceso ha sido el segundo trueno de aviso para quemar el monumento infantil. A las 19.55 horas, el artefacto pirotécnico ha salido despedido hacia el cielo, pero no ha estallado y con su caída a tierra ha sido cuando ha detonado y ha sido en este instante cuando casi provoca la tragedia.

Desde la comisión insisten y ponen en valor la rápida intervención de algunos miembros de la falla que además son sanitarios y que se encontraban en el lugar de los hechos cuando se ha producido el siniestro. Por otro lado, pese a reconocer estar en shock tras lo ocurrido, su intención era seguir adelante con la cremà del monumento grande esta noche conforme a la tradición.