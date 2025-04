Coronavirus en Asturias | «Ha sido un cumpleaños especial gracias a la Policía de Corvera»

SHEYLA GONZÁLEZ las vegas. Jueves, 26 de marzo 2020, 02:17 Comenta Compartir

Paula Rodríguez acaba de cumplir cuatro años y será una fecha que jamás olvidará. No por la cantidad de regalos o por una fiesta con todos sus amigos, al contrario, pasó la jornada sola con sus padres por el Estado de Alarma, pero la Policía Local de Corvera se encargó de animar la celebración desde la calle.

«Nunca me cansaré de darles las gracias por lo que hicieron», decía ayer, aún emocionada, la madre de la pequeña, Yolanda Sánchez. Fue a su padre Sergio al que se le ocurrió pedir un favor al Ayuntamiento de Corvera para que tuvieran ese detalle con la pequeña. «Por una hija se hace cualquier cosa, y el no ya lo teníamos», explican los progenitores. La pequeña no se esperaba nada de lo que pasó a las ocho de la tarde. Ella sale todos los días a aplaudir y siempre espera que dé la hora para disfrutar de la música que pone uno de sus vecinos con la gaita y también la Policía desde sus megáfonos. «Nunca lo olvidará, lo disfrutó mucho y todo gracias a los municipales que ahora cree que son sus amigos», señala Yolanda.

Paula se asomó a la ventana, en la calle Jovellanos, y vio llegar a varios coches de la Local al fondo y se puso a aplaudir pero al llegar a su portal se detuvieron y cambiaron el tradicional 'Resistiré' por 'Cumpleaños feliz'. Fueron solo unos momentos, pero ella «estaba muy nerviosa, no se lo creía». Los agentes salieron de los coches patrulla y le aplaudieron, no sin antes explicar al resto de vecinos que estaban allí para felicitarla.

«Fue un cumpleaños diferente. Nos pilló todo de sopetón y no teníamos regalos comprados, la tarta fueron unos donetes con la vela, pero este detalle fue lo mejor del día. De hecho, de noche no era capaz de dormirse de la emoción», recuerda Yolanda. No tienen inmortalizado el momento, solo guardan un vídeo que hizo la vecina de enfrente, «ella no para de verlo», dicen sus padres.

La Policía Local ha recibido otras peticiones para realizar cada día a las ocho de la tarde aunque no podrán hacer frente a todas. Desde el Ayuntamiento de Corvera explican que se tratará de atender este tipo de peticiones para felicitar por megafonía a los menores de diez años que cumplan años estos días en los que no se puede salir a la calle aunque advierten que se hará siempre que no se tengan que realizar servicios oficiales por parte de los agentes o bien encargos o ayudas asistenciales a los más vulnerables, de lo que se está encargando el equipo de Protección Civil.