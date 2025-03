Detenida la madre de un bebé de 18 meses ingresado tras ingerir hachís en Granada

JOSÉ RAMÓN VILLALBA Granada Viernes, 29 de noviembre 2019, 10:39 | Actualizado 11:29h. Comenta Compartir

Un bebé de 18 meses ingresó en la unidad de Observación del Hospital Materno Infantil de Granada el miércoles por la mañana después de que su madre lo llevara al centro sanitario sin saber realmente a qué se debía el malestar que presentaba el pequeño. Los facultativos del establecimiento hospitalario, tras efectuar un exhaustivo examen al crío, detectaron que había ingerido hachís tras dar positivo a esta droga en una de las pruebas efectuadas.

Una vez comprobado lo ocurrido y tras hablar con la madre, decidieron dejarlo ingresado en la Unidad de Observación. De forma paralela, tal como establece el protocolo pertinente dieron conocimiento a la Policía Nacional de los hechos ocurridos. Tenían ingresado a un bebé de 18 meses en la unidad de Observación en estado grave.

Los agentes de Policía Nacional arrestaron a la madre, quien pasó la noche del miércoles ingresada en los calabozos de la Policía Nacional, acusada de un delito de maltrato que no se sabía si con el transcurso de los acontecimientos podría variar a un delito más grave como homicidio imprudente si el bebé, de tan solo 18 meses, no hubiera podido soportar los efectos de la droga en su cuerpo. Finalmente ha logrado salir adelante. Ayer por la mañana seguía ingresado en el Hospital Materno Infantil, pero fuera de todo peligro vital.

La madre compareció ayer en sede judicial acusada de un delito de malos tratos, aunque quedó en libertad con cargos. La progenitora del pequeño está actualmente separada y se encontraba sola en casa con el bebé cuando ocurrieron los hechos. El pequeño ingirió el hachís por descuido, no hubo ninguna intencionalidad por parte de la madre. El padre del menor se ha personado como acusación particular en esta causa y cuando el bebé reciba el alta médica se irá con el padre, que no convive con la progenitora desde hace años.

Los servicios sociales han sido informados sobre este caso para que abran algún tipo de investigación y, de momento, no se ha adoptado ninguna medida cautelar sobre la custodia del bebé. El padre se hará cargo del menor, al menos, desde que reciba el alta en el Hospital Materno Infantil. Los síntomas del bebé eran los propios de una intoxicación por este tipo sustancias estupefacientes: llegó a quedar semiinconsciente. En las pruebas realizadas se comprobó la presencia en el organismo del niño de tetrahidrocanabinol, un compuesto del hachís. El comportamiento del pequeño, sin tener fiebre, era totalmente anómalo.

La madre reconoció que en su vivienda había 'chinas' de hachís y que el pequeño pudo ingerir alguna. No lo ha negado en ningún momento en sus declaraciones. Los facultativos efectuaron al pequeño un lavado gástrico para lograr que expulsara el hachís ingerido, lo cual, junto a la administración de distintos médicos, ha permitido sacar adelante al pequeño.