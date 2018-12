Detenido por compartir imágenes sexuales de una amiga La Policía le considera autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos J.V. MUÑOZ-LACUNA Toledo Martes, 4 diciembre 2018, 13:34

La Policía Nacional ha detenido en Talavera de la Reina (Toledo) a un hombre por haber compartido en WhatsApp las imágenes íntimas que una amiga le había enviado. El arrestado había recibido estas fotografías de contenido sexual después de habérselas pedido por la relación de amistad que ambos compartían.

El hombre decidió después decidió distribuir estas fotografías a través de la aplicación de mensajería móvil hasta que una tercera persona que las recibió alertó a la víctima. Fue entonces cuando la víctima denunció los hechos ante la Policía Nacional que ha arrestado al amigo de la mujer como presunto autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

A raíz de este caso, la Policía ha difundido una serie de consejos para evitar ser víctima de este tipo de conductas delictivas tipificadas en el Código Penal. Así, se recomienda no compartir jamás imágenes íntimas en aplicaciones móviles o redes sociales, pues se pierde el control sobre ellas. Además recomienda no compartir con terceros este tipo de fotos si se han recibido a no ser que el protagonista de las mismas lo autorice.