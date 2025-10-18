Detenido el hombre que retenía a su madre de 84 años entre basura y gatos muertos

I.A.A., de 60 años, conocido como 'El lechero', ha sido detenido este viernes por la Ertzaintza en Bilbao acusado de tener retenida a ... su madre, de 84, entre basura y animales muertos en su caserío de la campa de San Justo, en la subida al Pagasarri, según ha podido saber este periódico en fuentes cercanas al caso. El individuo, con antecedentes policiales, permanecía en paradero desconocido desde que el pasado martes por la tarde, agentes de la comisaría de la capital vizcaína rescataran a la mujer en un estado lamentable y quedara ingresada en el hospital de Basurto.

El arresto se ha practicado a última hora de la tarde en un bar del barrio de Deusto. Los ertzainas llevaban tres días buscándole y le habían imputado los delitos de detención ilegal, abandono de familiar y maltrato animal. Sospechaban que había huido en un coche al ver llegar a la Policía. Testigos le situaban ayer por la mañana tomando café en el barrio de Labayru. Al cierre de esta edición, seguía en los calabozos de la comisaría de Ibarrekolanda.

La Policía autonómica le considera responsable de la situación de dejadez en la que se encontraba su anciana madre, demenciada, con la que convivía desde hace años. Vecinos habían llamado a la Ertzaintza preocupados porque hacía seis meses que no veían a la mujer y la persiana de su dormitorio permanecía cerrada.

Cuando los agentes llegaron a la vivienda, escucharon unos gritos desesperados pidiendo ayuda. La mujer decía que no podía moverse. El exterior de la casa estaba cubierto de un manto de excrementos de ganado. Había también gatos y pájaros muertos pudriéndose. Pero, una vez que accedieron al interior, comprobaron estupefactos que la mujer malvivía rodeada de basura, excrementos y orines. El hedor resultaba insoportable.

Ampliar Habitación en la que fue encontrada la mujer. E. C.

La habitación en la que se encontraba la anciana estaba cerrada con una cuerda atada de un pomo a otro, por lo que no podía salir. Al cortar el cordel, los policías descubrieron a la mujer tumbada sobre un colchón sucio y rodeada de muebles tirados y desechos. Estaba enferma de covid y presentaba por todo el cuerpo úlceras de las que suelen salir a los mayores encamados.

Comida y corte de pelo

Fue traslada al hospital de Basurto, donde quedó ingresada hasta que pueda ser trasladada a una residencia. Algunos vecinos contaban ayer que el hijo le llevaba comida de un bar y que en los últimos días la había llevado a cortar el pelo. Tenían cita la próxima semana con los servicios de emergencia social del Ayuntamiento de Bilbao, que habían abierto un expediente al respecto y planeaban pedir al juzgado una autorización para intervenir.

'El lechero' llegó a ser juzgado por el crimen de un chico, Néstor Gándara, en el monte Pagasarri en enero de 1996, había sido imputado por intento de homicidio de otro hombre, al que le había cortado el dedo de un hachazo, y mantenía atemorizados a los vecinos.