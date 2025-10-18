El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Detenido el hombre que retenía a su madre de 84 años entre basura y gatos muertos

La Ertzaintza le localizó en Deusto después de tres días en paradero desconocido, desde que la anciana fue rescatada y trasladada al hospital

Ainhoa de las Heras

Sábado, 18 de octubre 2025, 09:46

I.A.A., de 60 años, conocido como 'El lechero', ha sido detenido este viernes por la Ertzaintza en Bilbao acusado de tener retenida a ... su madre, de 84, entre basura y animales muertos en su caserío de la campa de San Justo, en la subida al Pagasarri, según ha podido saber este periódico en fuentes cercanas al caso. El individuo, con antecedentes policiales, permanecía en paradero desconocido desde que el pasado martes por la tarde, agentes de la comisaría de la capital vizcaína rescataran a la mujer en un estado lamentable y quedara ingresada en el hospital de Basurto.

