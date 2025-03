Crimen de Diana Quer: 'El Chicle', culpable de asesinato y agresión sexual, pero no de violación El veredicto abre la puerta a que Abuín Gey sea condenado a prisión permanente revisable cuando el juez redacte la sentencia

El jurado popular del crimen de Diana Quer ha considerado culpable por unanimidad a José Enrique Abuín Gey de un delito de detención ilegal, otro de agresión sexual indeterminada y un tercero de asesinato con alevosía. Pese a que el veredicto no considera probada la violación, la existencia del supuesto del asesinato subsiguiente a un delito contra la libertad sexual abre la puerta a que el magistrado pueda incluir la petición de la prisión permanente revisable en su sentencia, tal y como reclama la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la familia de la joven madrileña.

El veredicto ha sido leído este sábado por el portavoz del jurado, que no ha conseguido determinar que se produjese una agresión sexual consumada. Es decir, entiende por unanimidad que realizó con ella actos de contenido sexual que no se han podido determinar y, por lo tanto, no considera probado que haya existido penetración vaginal o violación.

Esta respuesta del jurado popular complica la decisión que tome el juez Ángel Pantín en su sentencia sobre la pena de prisión para 'el Chicle'. El supuesto para la permanente revisable -un mínimo de 25 años de cárcel de forma ininterrumpida-recoge que se produzca el asesinato «subsiguiente a un delito contra la libertad sexual». Y en este sentido el tribunal del jurado sí ha visto una agresión sexual indeterminada pero no una violación consumada.

Del mismo modo, los miembros del jurado han considerado por mayoría que las declaraciones del acusado sí han contribuido de manera relevante, pero no decisiva, al esclarecimiento de lo acontecido, por lo que se contempla la atenuante de confesión. En cambio, se han opuesto, también por unanimidad, a la concesión de indulto y a la suspensión de la ejecución de la pena cuando resuelva el Tribunal Supremo.

Abuín Gey se ha sentado en el banquillo de los juzgados compostelanos durante once jornadas de una vista oral a cuya finalización tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular reclamaban para él la prisión permanente revisable y la defensa, homicidio imprudente o, de manera subsidiaria, con dolo eventual.

El 22 de agosto de 2016, la joven madrileña Diana Quer salió a una romería en su lugar de veraneo, A Pobra do Caramiñal (A Coruña), de la que nunca regresó. Su cuerpo se halló 496 días después en el pozo de una antigua fábrica de gaseosas en el lugar de Asados, en Rianxo. 'El Chicle' guió a los investigadores al lugar, una vez fue detenido por el intento de rapto a otra mujer en Boiro.

Tras el veredicto, tanto la fiscal Cristina Margalet como la acusación particular, en la figura de Ricardo Pérez Lama, han exigido una condena a prisión permanente revisable, mientras que la abogada de 'el Chicle', Fernanda Álvarez, que previamente intentó de manera infructuosa echar para atrás el segundo veredicto (el primero fue devuelto ayer debido a errores formales con aquiescencia de todos), se ha opuesto.

«¿Por qué es tan difícil hacer justicia?» El empresario Juan Carlos Quer, padre de Diana, se ha preguntado este sábado «por qué es tan difícil en este país hacer justicia para las víctimas». A su llegada a los juzgados compostelanos, ha dicho a la prensa que después de un juicio que ha durado «dos semanas» en las que no se ha parado de hablar de los derechos «del detenido» se pregunta también «si mi hija tiene algún derecho». «Diana ha estado quinientos días en un pozo diciendo no es no y todavía cuesta que se le haga justicia», ha lamentado. El empresario, acompañado por su hermano, ha admitido que se le hace «duro» que aún con el mensaje «de protección» enviado por Diana Quer «para que otras niñas acaben en un maletero, todavía tengas que escuchar que te mueve la venganza». «Diana también tenía derecho, al más importante que recoge la Constitución. El derecho a la vida y a mi hija se lo arrebataron», ha zanjado.