«El DIPG es un monstruo al que debemos vencer»

La infancia es el paraíso. El goce de la vida desde la inocencia. Pero a veces el infierno se confunde y ataca a los seres más puros y destroza ese paraíso. Sin explicaciones. Ese infierno tiene nombre, DIPG.

Y atacó de lleno a Lucía, una niña leonesa, cuando apenas tenía 8 años. Empezó a sentirse 'rara'. Estamos en el verano de 2016.

Nieves Casado, su madre, recuerda que la pequeña se cansaba mucho y les decía que no veía bien.

Ahí comenzó un viaje infinito de médico en médico. Atención primaria, pediatras, derivaciones a especialistas…. dolores de cabeza físicos y burocráticos, que no conducían a nada. La niña seguía igual y solo escuchaban aquello de 'no tiene nada, está creciendo'.

Hay fechas marcadas en el calendario y aquella llamada del colegio para decir que Lucía tenía un dolor de cabeza insufrible enlazó con resonancias y pruebas de coordinación porque 'aquello' no podía ser normal. Hasta que en su cumpleaños «la chiquilla se cayó para atrás de la silla, puso los ojos en blanco y no reaccionaba».

Ingresó en la UCI, vieron algo que no gustaba nada y el diagnóstico cayó a plomo. 'Un tumor, inoperable'.

Lucía con su madre, Nieves. En otra imagen, feliz, en Gijón.

En una nube de confusión, directos para la capital, a Madrid. En una ambulancia, sin enfermeras y con el mundo derrumbándose por la autopista. Empezaba la pesadilla.

Nieves recuerda que le dijeron que «su hija se va a morir en un año». «Te hacen un dibujito del cerebro, no se andan con miramientos. En un papel, con un bolígrafo azul y terminan su discurso con que está abocada a radioterapia». Fin. Ya está.

Glioma del tronco encefálico. Ese es el nombre del monstruo. El glioma pontino intrínseco difuso (DIPG). Este cáncer afecta principalmente a niños menores de nueve años y su detección es tan difícil que en la mayoría de los casos ocurre tan solo unos meses antes del fallecimiento del paciente. En el 90% de los casos, mueren antes de que transcurran 18 meses desde el diagnóstico. La mutación en el gen PTEN sería la responsable del origen y el curso letal del agresivo tumor. Entre los síntomas que puede dar la enfermedad está la visión doble, dolor de cabeza, vómitos, debilidad generalizada, problemas de equilibrio e incluso convulsiones. Actualmente no existen tratamientos que prolonguen la vida más allá de la radioterapia para los tumores DIPG y nunca son curativos, ya que los niños esperan vivir solo de nueve a doce meses después del diagnóstico. Debido a que se producen en el tronco encefálico o en la zona de protuberancia del cerebro, los tumores DIPG no pueden extirparse mediante cirugía y la quimioterapia simplemente no funciona