La pelea se produjo en la calle San Martín de Algorta. Luis Ángel Gómez

Dos detenidos por herir de gravedad a un joven en Vizcaya en una pelea con destornilladores

Varios implicados en la reyerta de Algorta habían sido desalojados de una casa okupada hace varios días

David S. Olabarri y Leire Pérez

Martes, 12 de agosto 2025, 11:11

La Ertzaintza detuvo ayer a dos individuos acusados de agredir a un joven durante una pelea que se produjo a partir de las dos de ... la tarde con navajas y destornilladores en la calle San Martín, cerca del centro del barrio de Algorta, en Getxo. Los sospechosos fueron arrestados cuando acudieron a recibir asistencia sanitaria al centro de salud de Alango, en la misma localidad. La víctima fue trasladada al hospital en estado muy grave en una UVI móvil e incluso anoche se temía por su vida porque había perdido mucha sangre por los múltiples cortes que presentaba.

