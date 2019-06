Los consejos del Principado para las oposiciones a maestro Pablo Lorenzana La Consejería de Educación ha publicado una guía con información y consejos para las 6.200 personas que el próximo día 22 se juegan una plaza de maestro OLGA ESTEBAN Gijón Viernes, 14 junio 2019, 04:10

«Es importante que todas las personas convocadas a las pruebas asistan informadas, puntuales, dotadas del material necesario, despiertas, con toda la tranquilidad que permita la situación, seguras de sí mismas y dispuestas a mostrar su valía y lo que pueden aportar al sistema educativo». Estos son algunos de los consejos que incluye la 'Guía de los opositores y las opositoras', que ha publicado la Consejería de Educación. El próximo día 22, 6.200 personas están llamadas a las oposiciones del ramo. Se juegan una de las 781 plazas convocadas (765 plazas de acceso libre y 16 de reserva) para el cuerpo de maestros. El objetivo de la guía que, «en el transcurso del procedimiento selectivo podamos tener en cuenta todo su potencial y todo lo que tiene que aportar», porque «queremos contar con el mejor equipo de profesionales para la educación de nuestros niños y niñas».

«Respete siempre las normas que le indique su tribunal», solicita la guía. «También es una situación difícil para sus miembros, están acometiendo una función muy importante y necesitan de su colaboración. El día de mañana le tocará a usted estar en su lugar».

A partir de ahí, se recoge toda la información referente a los tribunales, especialidades, sedes... Los exámenes del día 22 se celebrarán en el campus universitario de Oviedo.

Una parte importante es la referente al transporte y acceso a las facultades. «Se recomienda el uso del transporte público y el acceso a pie a las facultades». El consejo, para los que lleguen en coche hasta Oviedo, es que aparquen lejos y «completen el último recorrido a pie para asegurarse tanto la plaza de aparcamiento como la puntualidad requerida. No se arriesgue queriendo llegar demasiado cerca y salga con tiempo». Incluso se ofrecen direcciones útiles y planos para quienes lleguen de fuera de la comunidad.

El día 22, como queda dicho, será la primera prueba, en Llamaquique, y El Cristo, a partir de las 8.30 horas. La parte B, el desarrollo de supuestos prácticos, en el mismo lugar, a partir de las 12.45. Para la segunda prueba, los aspirantes serán convcoados en los días posteriores.

En cuanto al material para las pruebas, la guía lo deja claro: el único material imprescindible es «material de escritura no borrable, bolígrafo o pluma, en color azul o negro. Nunca verde o rojo. No se puede usar corrector». Si lo estima conveniente, el opositor puede llevar lápiz, goma de borrar, regla y calculadora no programable.

No se podrán usar móviles, relojes inteligentes «ni ningún otro medio tecnológico».

Para los aspirantes de la especialidad de Música, además de esas cuestiones, necesitarán el instrumento elegido para la prueba, y si quieren diapasón y botella de agua.

Con todo ello, los más de 6.000 aspirantes deben presentarse el día 22 en sus aulas corespondientes, con el DNI en la mano. Una vez que les llamen les indicarán su silla y le entregarán un sobre con el examen. No podrán abandonar el aula en la primera media hora y deberán siempre entregar el ejercicio. No pueden hacer fotos y el móvil tendrá que estar apagado y guardado.

Todas las dudas que tenga, están contestadas en esta guía.