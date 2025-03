Universidades da por hecho que habrá que compaginar enseñanza presencial con 'online' Recomienda no duplicar los grupos para que todos los alumnos puedan ir al aula porque no habría profesores suficientes para asumirlo

El Ministerio de Universidades da por hecho que el próximo curso los alumnos de la mayor parte de los estudios tendrán que compaginar la enseñanza presencial con la 'online'. Así se deduce del documento de recomendaciones para adaptar los estudios superiores a la «nueva normalidad» que ha mandado a la comunidades autónomas y universidades, y con el que pretende servir de «orientación» para las planes concretos que estas instituciones políticas y académicas deben aprobar para enfrentar el nuevo curso en cada uno de los centros.

El ministerio que dirige Manuel Castells parte de la idea de que, según el decreto aprobado por el Gobierno, y mientras dure la «nueva normalidad», cualquier espacio donde se desarrolle docencia o investigación en la universidad debe respetar el 1,5 metros de distancia interpersonal, lo que obliga a cada centro de estudios a calcular si tiene espacios y profesorado suficientes para asumir las clases únicamente presenciales en estas condiciones, o si tiene que transformar parte de la enseñanza en 'online'.

El documento señala que «lo deseable» es que la enseñanza presencial sea la «preponderante», por ser la más adecuada para mantener la calidad de la educación, pero también deja claro que no ve «conveniente» utilizar la técnica de la duplicación de grupos como fórmula habitual para que todos los alumnos puedan recibir la docencia en las aulas porque no habría profesores suficientes. Indica que, «teniendo en cuenta la escasez de recursos docentes a corto plazo», no debería multiplicarse el número de grupos en cada asignatura «porque ello implicaría una sobrecarga insoportable para el cuerpo docente».

El escrito señala, sobre todo pensando en las clases magistrales, que cuando la facultad no pueda asegurar la distancia interpersonal en la enseñanza de una asignatura debería elegir entre dos opciones. O transformar la docencia en 'online' o transmitir las clases por videoconferencia y que los alumnos se alternen para ir a clase o seguirla desde casa. El ministerio considera que si una parte de la enseñanza tiene que ser telemática, debería primarse la docencia presencial en los seminarios y grupos de discusión que la complementan, y, en cualquier caso, que los alumnos tienen que conocer con detalle cómo se van a impartir los estudios antes de matricularse.

Planes de contingencia

Las recomendaciones ministeriales señalan que cada universidad, antes del comienzo del curso, debe tener diseñado un plan de contingencia que permita, en caso de nuevo agravamiento de la pandemia, retornar de forma masiva a la enseñanza telemática, método con el que de forma improvisada y precipitada han tenido que terminar todos los centros el presente curso. Estos planes deberán contemplar la formación del profesorado, la adaptación de los sistemas de evaluación, y el establecimiento de horarios de tutorías o seminarios para atender al alumnado.

Tanto los planes generales para el próximo curso, como la posibilidad de que haya que aplicar los de contingencia, requieren, dice el ministerio, acordar una «estrategia de digitalización reforzada del sistema universitario», que tendrá que incluir «una mejora del equipamiento informático y de redes telemáticas» en cada centro, la capacitación del profesorado, y el establecimiento de ayudas públicas para lograr la conectividad adecuada del conjunto del estudiantado, de modo que ninguno se quede descolgado por la brecha digital. El documento añade que la financiación de estas estrategias es tarea de las autonomías y que para ello pueden contar con parte de los 2.000 millones de euros para reforzar la educación ante la pandemia que ha prometido transferirles en septiembre el Gobierno.

El ministerio pide a comunidades y universidades, que son las competentes para establecer los planes de actuación concretos ante el nuevo curso, que tengan en cuenta también las aportaciones y opiniones que les puedan hacer los estudiantes, profesores y sindicatos a la hora de diseñar cómo debe ser la enseñanza superior mientras dure la «nueva normalidad».