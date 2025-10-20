Encuesta: ¿Estás a favor de acabar con el cambio de hora?

Elena Cuesta Gijón Lunes, 20 de octubre 2025, 17:10 Comenta Compartir

Cada año, millones de europeos ajustan sus relojes para adaptarse al horario de verano e invierno, pero la medida continúa generando opiniones divididas. Mientras algunos argumentan que el cambio ayuda a aprovechar mejor la luz del día y a reducir el consumo energético, otros señalan que altera los ritmos de sueño, afecta la concentración y puede generar malestar físico.

El debate sobre mantener o eliminar el cambio de hora sigue abierto, con ciudadanos y expertos discutiendo cuál sería la opción más beneficiosa para la salud, la productividad y la economía. La decisión final podría tener un impacto significativo en la rutina diaria de millones de personas en toda Europa.

¿Estas a favor de acabar con el cambio de hora? No, me gusta el sistema actual Si, pero dejando el horario de verano Si, pero dejando el horario de invierno

