El emotivo agradecimiento de una enferma de cáncer a Amancio Ortega Inma Escriche, en una imagen que publicó en apoyo a Amancio Ortega. / Facebook Una oleada de apoyo al dueño de Inditex se ha formado en las redes: «Mi madre está viva gracias a la máquina que Amancio Ortega donó» EL COMERCIO Gijón Jueves, 23 mayo 2019, 22:19

Desde que se conociese la última donación que Amancio Ortega, el dueño de Inditex, hizo a la Sanidad española las reacciones no se han hecho esperar. La opinión pública se ha dividido y se pueden apreciar dos posturas definidas y, a la vez, claramente opuestas. Están aquellos que agradecen y aplauden el gesto del millonario y los que, por contra, creen que esta donación, en realidad, esconde otro tipo de intereses y no es una acción tan limpia como parece.

Entre los defensores de los 320 millones de euros que recibirá la Sanidad Pública para la lucha contra el cáncer se encuentra Inma Escriche. Esta mujer no es una opinión más entre tantas que se han generado sino que vive en primera persona esta enfermedad. Escriche quiso dejar constancia de su agradecimiento en redes sociales de una manera muy especial. No solo con palabras, también con una imagen que deja ilustrada su gratitud.

«La quimio de hoy es un homenaje a #amancioortega. Según salí ayer de la analítica un impulso me llevó a acercarme a #zara , no fui la única, ahí me topé con un par de pacientes más con el pañuelo. Y es que era la mejor forma de darle las gracias a la #fundacionamancioortega apareciendo hoy con su ropa». Con estas palabras comenzaba Escriche su publicación, que ya ha sido compartido por más de 167.000 usuarios en Facebook.

Se puede ver en la imagen a la mujer como muestra una bolsa de la firma de ZARA, la marca con más peso que posee Inditex. Su alegato a favor de Ortega continúa así:

«Pues yo SÍ AGRADEZCO SU APORTACIÓN A LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER . Yo no voy a hacer uso de los equipos que ha donado, pero a otros sí que les servirá. Me había preparado unas palabras contra los que rechazan los equipos, pero, sabéis qué, pues que no me voy a molestar. Sólo les deseo que ni ellos ni ningún ser querido (en el hipotético caso de que sean capaces de querer a alguien) se vean en la tesitura de necesitarlo. Seguir rezando por mi, me ayuda para mantenerme con esta entereza».

Pero esta solo es una de las muestras de apoyo entre la oleada que ha habido a favor de uno de hombres más ricos del mundo: «Mi madre está viva gracias a Amancio Ortega y a la máquina que donó», asegura un usuario en su Twitter.

Aquí discrepo Pablo, mi madre esta viva gracias a Amancio Ortega ya gracias a la máquina que donó... le detecto lo que otras no detectaron.. — Alex Bello Rodriguez (@AlexBelloR) 19 de mayo de 2019

Querida @isaserras,tengo 27 años y tengo cáncer. Ojalá nunca te toque de cerca para sentir lo que yo siento al leer tus palabras. #quévergüenza Toda ayuda es poca para una enfermedad que se lleva por delante cada año a miles de personas.

Gracias Amancio Ortega por tu solidaridad — CDM (@cintdiazmiguel) 19 de mayo de 2019

Quiero dar las gracias a #AmancioOrtega. Es increíble como quieren dar la vuelta a las cosas!!!! pic.twitter.com/VlwGSmffzs — Paloma Adrados (@palomaadrados) 21 de mayo de 2019

No todos comparten la misma interpretación de esta cuantiosa donación. De hecho, hay quienes han salido a la palestra para ofrecer una opinición muy distinta de lo que significa este gesto. Algo que ya hizo hace unos días el dirigente de Podemos, Pablo Iglesias.

¿Cuántas máquinas como ésa podría haber comprado la sanidad pública española si Amancio Ortega no hubiese defraudado 500 millones de euros a Hacienda? https://t.co/e4Yn9527ad — Mendeléyev (@aysa9) 22 de mayo de 2019

Amancio Ortega dice que a pesar de las críticas seguirá donando. El buen hombre no ha entendido las críticas. El problema no es que dones, miarma. Lo que te pedimos es que pagues todos tus impuestos en España y que fabriques aquí la ropa, con la legislación española. — Raúl Solís (@RaulSolisEU) 22 de mayo de 2019

La clase obrera no tiene nada que agradecer a Amancio Ortega ni al empresario de turno sus migajas. La sanidad pública se sustenta gracias al trabajo de los obreros y no por la "donación" de un empresario explotador y corrupto. Solo el pueblo salva al pueblo. — Lilishkova 🔻🌹 (@LiliLibertad) 22 de mayo de 2019

Gracias a los niños y niñas de todo el mundo que trabajan en los talleres de Amancio Ortega, sin ellos nuestra sanidad no sería la misma. — Abuelo Bala. (@AbueloBala) 20 de mayo de 2019

Ya que todo el mundo está canonizando a Amancio Ortega; yo voy a optar por agradecer a todas y cada una de las personas que cotizan en todo el Estado porque gracias a sus impuestos, yo y muchas más, nos hemos curado de cáncer. Gracias por sostener el sistema público de salud. — Sonia LH (@sonialuhe) 21 de mayo de 2019