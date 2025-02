Cientos de personas desnudas se reúnen y practican sexo sin parar en La Rioja

el comercio Oviedo Viernes, 4 de junio 2021, 14:18 Comenta Compartir

La 'familia arcoíris' es un movimiento nómada nacido en Estados Unidos en la década de los 70. Viaja por el mundo en función de los ciclos lunares y sus miembros, desnudos, practican sexo unos con otros sin parar. Su viaje les ha llevado a la Sierra de la Demanda, un paraje ubicado a 70 kilómetros de Logroño.

La Guardia Civil sopesa si desalojar al colectivo ya que se trata de una concentración ilegal de entre 150 y 200 personas. Los participantes en la bacanal están acampados y se pasean completamente desnudos por un lugar de difícil acceso, ya que para llegar hay que recorrer al menos tres kilómetros a pie.

Los agentes han registrado el lugar, en donde no han encontrado drogas. Solo Viagra. Sin embargo, han impuesto varias sanciones ya que en el asentamiento no se respetan las medidas de seguridad contra la covid 19, encienden fuego sin permiso y ocupan una zona que no está habilitada para la acampada.

Además, hay niños, por lo que los Servicios Sociales ya han sido avisados. Los vecinos de la zona aseguran que no se trata de personas peligrosas y los dueños de los terrenos tampoco los han denunciado. Independientemente de la decisión de la Guardia Civil, el colectivo acabará por marcharse.

El 15 de junio cambiará el ciclo lunar y, con él, el destino de la familia arco iris. Mientras el Gobierno de La Rioja y los Ayuntamientos de la zona deciden cómo abordar la llegada de los nuevos vecinos, más integrantes se van sumando al encuentro a pesar de la mirada indiscreta y permanente de un helicóptero de la Guardia Civil que sobrevuela la zona.