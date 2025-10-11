El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ordoñana fotografiado en Vitoria durante la entrevista. Igor Martín

Juan Ramón Ordoñana | Catedrático de Psicobiología

«La genética es una lotería, pero falseada»

La entrevista ·

«El ADN explica la propensión a deprimirse o la facilidad para el liderazgo. Somos mezcla de genes y ambiente«, recuerda

César Coca

César Coca

Sábado, 11 de octubre 2025, 18:04

Comenta

Cada uno de nosotros es el resultado de la combinación entre su ADN y las circunstancias ambientales en las que le ha tocado vivir. Pero, ... con frecuencia, las ciencias sociales han ignorado o al menos minusvalorado el primero de los componentes, quizá porque escapa al ámbito de actuación de los poderes públicos. Juan Ramón Ordoñana, nacido en Vitoria y afincado desde los años ochenta en Murcia, en cuya Universidad es catedrático de Psicobiología, habla de todo ello en 'Eres tu ADN' (Ed. Ariel), escrito junto a Roberto Colom. Ordoñana ha sido investigador visitante en Londres, Ámsterdam y Brisbane y es miembro de la Asociación de Genética de la Conducta.

