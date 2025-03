El Gobierno anticipa la reapertura de las fronteras con Europa al 21 de junio

MIGUEL ÁNGEL ALFONSO madrid. Lunes, 15 de junio 2020, 02:22 Comenta Compartir

El plan de reconstrucción del Gobierno tras el azote de la pandemia de coronavirus se iniciará el próximo 21 de junio, cuando decaiga el estado de alarma y las fronteras con los 26 países europeos de la zona Schengen -cerradas desde el pasado 17 de marzo- reabran sin necesidad de cuarentena para los viajeros que entren a España. En el caso de Portugal, a petición del Gobierno luso, la apertura se retrasará al 1 de julio. Los otros objetivos principales de esta hoja de ruta pasarán por la educación y la vuelta a las aulas en el mes de septiembre, y el relanzamiento de la industria de los sectores de la automoción y del turismo. Así lo adelantó ayer el presidente, Pedro Sánchez, a los líderes autonómicos en la decimocuarta videoconferencia que mantenían desde el 14 de marzo. La última, ya que la próxima será en julio de forma presencial.

El Gobierno, azuzado por la Comisión Europea, rectifica así y adelanta una medida inicialmente prevista para el 1 de julio pero que pone sobre la mesa la carta del turismo, el músculo económico del país, para iniciar la partida de una recuperación sobre la que planean la sombra de los recortes y de los eventuales rebrotes. De nuevo, el equilibrio entre la salud y el PIB como el gran dilema de esta crisis sanitaria. Aunque Sánchez no restó ayer gravedad a la situación y aseguro que «la amenaza de la pandemia no ha terminado», sí calificó de «éxito» la desescalada. «Los datos son mejores de los que yo me esperaba», llegó a reconocer.

En cuanto a la llegada de viajeros de terceros países, los que no tengan como origen la zona Schengen, se elaborará una «lista de países seguros» cuando estos cumplan tres criterios: estado de la epidemia en su territorio, reciprocidad y controles sanitarios. Esto se pondrá en marcha a partir del 1 de julio.

Pero la entrada de turistas en el país reabre el debate de los casos importados. El Gobierno se muestra convencido de que se producirán nuevos brotes y al mismo tiempo confía en el sistema sanitario para detectarlos precozmente. Pero el anuncio tuvo una buena acogida entre los presidentes autonómicos, que lo calificaron de positivo para transitar hacia la normalidad y no cronificar el problema, como dijo el castellano-manchego Emiliano García Page, aunque sigue generando dudas.

La principal de ellas es establecer un plan para hacer frente a los rebrotes que no pase por volver a reactivar el estado de alarma. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, propuso a Sánchez crear planes nacionales para esos eventuales nuevos contagios, y otro específico en el aeropuerto de Barajas. Su homólogo gallego, Alberto Núñez Feijóo, apuntó en ese sentido a la necesidad de ampliar la legislación sanitaria para que el Ejecutivo central pudiera limitar movimientos.

La otra, el reparto del fondo de 16.000 millones a las comunidades autónomas. El lehendakari, Iñigo Ukullu, pidió «claridad» en materia de disposición de recursos. Mientras el presidente catalán, Quim Torra, reclamó los 15.000 millones que, según el Govern, Cataluña necesita «para no verse asfixiada».

Aunque esta última reunión telemática se desarrolló en un ambiente más cordial del habitual, pesaba en el ambiente el cruce de acusaciones entre la Comunidad de Madrid y el Ejecutivo por las más de 6.000 muertes de personas mayores en las residencias de la región. Sánchez volvió a insistir en que «es imposible mostrar un mayor compromiso con estos centros del que ha mostrado este Gobierno» y recordó que las competencias las ostentaban las comunidades. Unas palabras en respuesta a las acusaciones de Díaz Ayuso que, en una entrevista con 'ABC' publicada ayer, reconoció desconocer los protocolos para derivar a los pacientes de las residencias a los hospitales y reprochó al vicepresidente Pablo Iglesias que «nunca llamó para ayudar».

