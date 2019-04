La Guardia Civil alerta sobre un peligro cada vez más común en Semana Santa Playa de Valencia / EFE Puede ser muy apetecible pero te arriesgas a que te amargue las vacaciones EL COMERCIO Gijón Viernes, 12 abril 2019, 09:44

Explorar otra ciudad, disfrutar del aire limpio de la montaña o relajarnos en la playa, son algunas, de entre tantas cosas, que nos gusta hacer cuando dispones de días libres que nos hagan salir de la rutina. Semana Santa, por ejemplo, todos deseamos que llegue y no porque nos guste la tradición religiosa precisamente, si no porque significa: ¡vacaciones! Muchas veces no nos conformamos con eso y decidimos compartir todos nuestros movimientos a través de las redes sociales, sin darnos cuenta de que lo que nos parece tan bonito puede tener un desenlace trágico.

La Guardia Civil ha lanzado un mensaje en tono humorístico para advertir sobre el peligro de dar detalles en las redes sociales: «¿A punto de salir de vacaciones de #SemanaSanta? No des detalles en #RRSS que pongan en riesgo la seguridad de tu casa. ¡Atento! a este estudio: «Estudios recientes comprueban que uno puede ir y volver a cualquier lugar perfectamente sin publicarlo». Y es que todos tenemos acceso a las redes sociales, incluso los amigos de lo ajeno.

¿A punto de salir de vacaciones de #SemanaSanta?

No des detalles en RRSS que pongan en riesgo la seguridad de tu casa

Atent@ a este estudio pic.twitter.com/JR3BxTC4ce — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 12 de abril de 2017

Así que, si te vas de vacaciones de Semana Santa, intenta posturear lo justo, si quieres aprovecharlas bien.