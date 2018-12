La Guardia Civil alerta sobre un mensaje que puedes recibir por WhatsApp El Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil emite un aviso ante la difusión de 'malware' que puede robar tus datos EL COMERCIO Gijón Viernes, 14 diciembre 2018, 19:18

Un día cualquiera reciben un mensaje de Whatsapp de un contacto que no tienes guardado. Incluye un enlace acortado. Puedes tener dudas de si es un conocido cuyo número no tienes guardado o algún amigo que ha cambiado su número de teléfono y tienes la tentación de abrirlo. No lo hagas. El Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil (GDT) ha advertido a través de Twitter de que, en caso de recibir un mensaje así, no se debe abrir ya que puede tratarse de un virus.

«#GDTConsejo ¿recibes un #WhatsApp de un contacto desconocido y te indica hacer clic en una link acortado? ¡Cuidado! #alerta #malware», alerta la Guardia Civil en la publicación.

El 'malware' es un progama que puede albergar desde virus comunes hasta programas que espiarán todos tus movimientos, incluidos los muchos datos que puedas tener guardados en tu móvil. Por eso, Whatsapp es una de las aplicaciones que más utilizan los estafadores para conseguir los datos personales.