Las hermanas estadounidenses que denunciaron ser violadas en Murcia ratifican su denuncia

Las tres hermanas estadounidenses que denunciaron a la Policía de Murcia que habían sido violadas por tres jóvenes afganos en la pasada Nochevieja han ratificado su denuncia durante el acto que se celebró este jueves en la Ciudad de la Justicia y en la que las mujeres declararon por videoconferencia desde sus lugares de residencia.

Fuentes del caso han dicho a Efe que las tres insistieron en su denuncia, aunque sin mantener una versión uniforme sobre lo que ocurrió aquella noche y que la defensa de los denunciados, ostentada por el letrado Melecio Castaño, califica de incoherencias y contradicciones que abundan en su convencimiento de que las violaciones no existieron nunca.

Por el contrario, el abogado defensor de las denunciantes, Mariano Bo, ha señalado que eso prueba que declararon con total objetividad, sin haberse puesto de acuerdo previamente sobre lo que debían decir, y responde a que cada una de ellas tiene una percepción personal de lo ocurrido, y que así lo manifestaron en su declaración.

No obstante, ha añadido, coinciden en que mantuvieron relaciones sexuales en contra de su voluntad, aunque hayan admitido que no existió una fuerza física coactiva expresada en actos concretos.

Durante el acto, que se prolongó hasta pasadas las diez de la noche, las hermanas tuvieron la ocasión de ver las imágenes captadas por los vídeos de dos de los denunciados, en las que se les ve con los jóvenes afganos en actitudes incluso cariñosas.

Sobre las mismas, manifestaron que actuaron así por temor a la reacción que pudieran tener los denunciados caso de comportarse de otra manera, para añadir que si no pidieron ayuda a los ciudadanos con los que se encontraron cuando los seis se dirigían hacia la estación de autobuses de Murcia fue porque no dominan bien el español y no supieron reaccionar en esos momentos.

Tras este acto, desarrollado en el juzgado de instrucción de Murcia que dirige las investigaciones, Castaño adelantó su propósito de reiterar su solicitud de archivo de las actuaciones y de emprender acciones legales contra las hermanas por presunta denuncia falsa.