El hijo mayor de Juana Rivas pide a las autoridades que impidan el regreso de su hermano a Italia

El hijo mayor de Juana Rivas, de 19 años, pide a las autoridades españolas que frenen el regreso de su hermano pequeño, de 11 años, a Italia. «En 2017 me entregaron a Francesco. Tenía 11 años, la misma edad que tiene mi hermano ahora. No se defendieron mis derechos, no me escucharon y me entregaron a él. A partir de ahí fueron 5 años de abuso y de maltrato, hasta que tuve el valor de defenderme a los 16», dice en un escrito que ha difundido la familia.

«A ese hombre lo juzgarán en Italia en menos de dos meses por malos tratos continuados hacia nosotros durante años. Confío en que lo condenen porque la fiscalía aporta muchas pruebas irrefutables, necesitamos justicia. Daniel desea ser escuchado aquí y ahora. Que atiendan su miedo sin coacciones. No permitan que lo seden y entreguen mañana, como hicieron conmigo hace 8 años. Escuchen a Daniel antes de que sea demasiado tarde», remacha el escrito. Este nuevo intento se suma a otros producidos anteriormente, entre ellos la carta que remitió el hijo mayor al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. De igual forma, el menor de ellos remitió otro escrito al Ministerio de Infancia y Juventud, que decidió mantener un encuentro con él el pasado lunes, según publica IDEAL.

Organizaciones como Amnistía Internacional o Save the Children han recibido también escritos con estas peticiones. Ayer, el equipo de Juana envió un escrito formal al Ministerio de Justicia en el que demanda al ministro, Félix Bolaños, que evite la entrega del menor a su padre, Francesco Arcuri. Invocaban excepciones del Convenio de La Haya. Sin embargo, los letrados de Arcuri apuntan que no es una petición viable. La Justicia italiana, donde ha residido el menor estos ocho años y también previamente a la sutracción por la que fue condenada Rivas, ha reclamado reiteradamente su competencia en el asunto y la jurisdicción española así se la ha reconocido. «En caso de retención ilícita no cabe el cambio de custodia y en Italia ya hay en marcha un expediente por sustracción de menores», concluye la defensa de Arcuri.

