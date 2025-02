Las bodas de oro de Franco y Carmen Polo tuvieron misa en asturiano

Francisco Franco y Carmen Polo celebraron sus bodas de oro en el Palacio del Pardo con una misa en asturiano. Ese es uno de los hallazgos del periodista y profesor Inaciu Galán recogidos en la tesis doctoral 'La llingua asturiana nel franquismu', que ... defenderá el martes (11 horas) en un acto público que se celebrará en el Salón de Grados del Departamento de Filología Clásica y Románica, en el Campus del Milán de la Universidad de Oviedo. Un trabajo de 600 páginas dirigido por el profesor Xuan Carlos Busto, escrito íntegramente en llingua y que se presentará también ante el tribunal en bable.

Galán, que ha dedicado los últimos cinco años a investigar y recabar testimonios, encontró en el Centro Asturiano de Madrid una copia de aquella partitura con sus textos y una dedicatoria a Franco y Carmen Polo primorosamente encuadernada: «El escritor, periodista, dramaturgo y poeta José León Delestal -que fue fundador de Amigos del Bable en 1969, pieza clave para entender la aparición en 1974 del asturianismo moderno que supone Conceyu Bable, y, curiosamente, también del Festival de Benidorm- y un músico llamado Casanova escriben una misa cantada en asturiano que se estrena en El Pardo para la ocasión. No tenemos más documentación, pero todo indica que estarían allí los homenajeados».

Esa es una de las novedades sobre la historia de la llingua que aporta esta tesis en un periodo que, hasta ahora, no se había estudiado a fondo y que también desvela que «la primera vez que viene Franco a Asturias tras la guerra, en 1939, ya se recitan poemas en asturiano frente a él, algo que luego ocurre habitualmente», uno de los síntomas más claros de que «el franquismo tolera el asturiano desde el punto de vista folclórico, pero no se ve con buenos ojos que se use en otros ámbitos. Y eso es algo que llama la atención porque todavía hoy hay sectores de la derecha y de la ultraderecha que reniegan de la llingua».

Se ve en «una legislación creada para prohibir el uso de idiomas como el catalán, el euskera o el gallego». Y ocurre, por ejemplo, en las escuelas de Asturias, donde «la represión lingüística fue generalizada»: «Todo el mundo conocemos a padres y abuelos a los que les pegaban por hablar en asturiano y yo recogí algunos de sus testimonios». Una práctica que «luego se traslada a las casas, de manera que son las propias familias, preocupadas por que sus hijos prosperen, las que ejercen esa represión sobre ellos para que no usen su propia lengua, que se vinculaba con la pobreza, con lo rural en el peor sentido. Y, de hecho, la estrategia funcionó muy bien, porque parte de esos argumentos todavía siguen vivos».