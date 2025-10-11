El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
EP

Un incendio en un edificio obliga a cortar la Gran Vía de Madrid

El fuego se ha producido en un inmueble cubierto por una lona de obra y ya está controlado

C. P. S.

Sábado, 11 de octubre 2025, 14:07

Comenta

Un aparatoso incendio declarado pasadas las 13 horas de este sábado en la azotea de un edificio de la Gran Vía de Madrid ha obligado ... a paralizar el tráfico en la arteria madrileña y ha desplazado hasta el lugar un dispositivo de emergencias con varias patrullas policiales y camiones de Bomberos, que ya han podido controlar el fuego, que todo indica que no ha dejado ningún daño personal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lidl avanza en la construcción de un nuevo supermercado en uno de los principales accesos a Gijón
  2. 2

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  3. 3

    0,72 euros por ir de Gijón a Oviedo: así quiere acabar con el problema del peaje del Huerna la patronal de las autopistas
  4. 4 Todo listo en Gijón para para una media maratón de récord: recorrido, cortes de tráfico...
  5. 5 Abierto el plazo de un mes para pedir las ayudas al alquiler en Asturias: llegan a 900 euros y estas son las condiciones
  6. 6 Detenido por quemar la vivienda de la vecina «problemática» de El Coto, en Gijón
  7. 7 Detenido en Avilés tras amenazar a varias personas con un cuchillo en plena calle
  8. 8 El ministro Óscar Puente, sobre un diputado por Asturias: «Es un personaje absolutamente cómico»
  9. 9

    Un fallo técnico en las pruebas de conducción genera dudas en el proceso selectivo de EMTUSA
  10. 10

    Un conductor ebrio afronta cuatro años de cárcel por un accidente mortal en Sariego

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un incendio en un edificio obliga a cortar la Gran Vía de Madrid

Un incendio en un edificio obliga a cortar la Gran Vía de Madrid