Día Mundial contra el cáncer Diez famosos que han dado visibilidad a la lucha contra el cáncer

Rocío Jurado, Bimba Bosé, Pau Donés o Luz Casal son algunos de los famosos que han hablado abiertamente del cáncer, rompiendo tabús al referirse a la enfermedad

1. Rocío Jurado

Fue una de las grandes caras que habló abiertamente, sin tapujos, del cáncer. A pesar de que hizo frente a su enfermedad con toda su energía, la artista no fue capaz de superar el cáncer de páncreas que padecía, falleciendo el 1 de junio de 2016. Tal fue la huella que dejó, que su cuerpo descansa en Chipiona, donde el alcalde hizo contruir un mausoleo en su honor. Además, desde el año 2007 se celebra el 'Día Internacional de Rocío Jurado' en su honor.

Rocío Jurado no superó su cáncer de páncreas. / E.C.

2. Pau Donés

El cantante de Jarabe de Palo continúa luchando contra un cáncer que no quiere dejar que domine su vida. Hace apenas unos meses concedía una entrevista a Pablo Motos en 'El Hormiguero' en la que confesaba que ahora llevaba una vida mucho más sana. El artista ha optado por irse con su hija a vivir un tiempo al extranjero para aprovechar con ella lo que no pudo durante su infancia, ya que siempre «estaba trabajando y me perdí muchas cosas». Aseguraba Pau Donés que «el cáncer me matará, pero ahora no me viene bien que me voy a surfear», justo antes de despedirse de la vida pública y borrar su rastro de las redes sociales.

3. Bimba Bosé

Modelo, actriz, cantante y todo lo que se le puso por delante. Bimba era una artista, de los pies a la cabeza, tenía una luz especial y un brillo que la hizo eclipsar encima del escenario a su mismísimo tío, Miguel Bosé. En ninguna de sus facetas fue un ser convencional. Ni como mujer, ni como modelo, ni como cantante. Ni siquiera como enferma de cáncer. Exhibió la herida del cáncer de mama que la dejó sin un pecho y la devoró en apenas tres años. Falleció con tan solo 41 años.

Bimba Bosé dejó huella en todos los que la conocieron. / E.C.

4. David Delfín

Tan solo unos meses después que la que fuera su musa se iba este icono de la moda española. El último chico rebelde de la moda española fallecía a los 46 años después de una larga y dura lucha contra tres tumores cerebrales. Los tumores le afectaron a la movilidad y al habla, pero sus órganos vitales lucharon por sobrevivir. «Rendirse a la enfermedad no me parece algo atractivo», llegó a decir a los periodistas.

David Delfín dejó huella con sus diseños. / E.C.

5. Angelina Jolie

La actriz se sometió a una doble mastectomía y se quitó el útero al poco tiempo de dar a luz a sus hijos mellizos. Pretendía así reducir las posibilidades de desarrollar un cáncer, debido a sus antecedentes familiares (su madre falleció muy joven por la enfermedad) que revelaban una clara predisposición genética que generaba un riesgo del 87% para el cáncer de mama y del 50% para cáncer de ovarios. Una decisión valiente que los oncólogos solo recomiendan en casos muy concretos.

Angelina tomó la decisión cuando aún era pareja de Brad Pitt. / E.C.

6. Terelu Campos

La hija de María Teresa Campos continúa luchando contra el cáncer de mama, tal y como viene relatando en los programas y revistas del corazón. La colaboradora de 'Sálvame' no deja de mostrar su cara más luchadora ante cada revés, sacando fuerzas a cada paso y mostrando la versión más humana de sí misma.

Eva González, Marta Sánchez, Terelu Campos y Bimba Bosé apoyando la lucha contra el cáncer de mama. / E.C.

7. Sara Carbonero

Con motivo del Día Mundial contra el cáncer de mama, la periodista relató su propia experiencia con esta enfermedad. Sara Carbonero confesó que sufrió el miedo y la incertidumbre de saber que la vida se le podía escapar de las manos. Aunque finalmente solo se trató de un susto, pues lo que le encontraron era benigno, la mujer de Iker Casillas dio buena cuenta a sus seguidores de lo que había supuesto para ella.

8. Álex Lecquio

El hijo de Ana Obregón y Alejandro Lecquio continúa haciendo frente a «un tipo de cáncer muy raro», tal y como relató su madre hace un par de semanas en el programa de Telecinco 'Volverte a ver'. «Esta es una enfermedad en la que, siendo realista, desconoces las idas y venidas y lo que te queda es tomarte cada día como si fuera el último y esperar lo mejor posible», afirmó el joven en una entrevista.

Ana Obregón ha dado visibilidad a la enfermedad de su hijo. / E.C.

9. Luz Casal

La artista gallega ha padecido cáncer en dos ocasiones. Primero en 2007, en uno de sus pechos, y tres años más tarde, un tumor idéntico nacía en su otro pecho. Luz Casal venció con quimio el primero, pero con el segundo tumor le tuvieron que extirpar los ganglios de la axila.

Luz Casal tuvo que enfrentarse al cáncer en dos ocasiones. / E.C.

10. Concha Velasco

Un línfoma tuvo que superar la actriz a sus 74 años, lo que encaró con valentía y dispuesta a luchar con todas sus fuerzas. La quimioterapia que siguió a una exitosa operación quirúrgica le permitieron a Concha Velasco volver pronto al trabajo, tal como era su deseo.