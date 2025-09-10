La Guardia Civil ha desplegado un amplio dispositivo policial en Prado Negro, un paraje del municipio de Huétor Santillán, después de que se haya producido ... un homicidio en plena calle. El presunto autor y su víctima se conocían, eran vecinos. El crimen se habría producido en plena calle, donde un varón ha perdido la vida por los disparos de arma de fuego. Posteriormente, el autor de los disparos, se ha atrincherado en una vivienda de Prado Negro, donde mantiene retenida a la mujer de la víctima mortal.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado la muerte del varón, de la que recibieron aviso esta misma tarde. El despliegue policial mantiene cortados los alrededores de la vivienda en la que permanece atrincherado.

Además del despliegue policial, se han desplazado hasta la zona especialistas de Bomberos y voluntarios de Protección Civil. En el lugar esperan también sanitarios y un helicóptero del 061, por si tuvieran que intervenir, según publica Ideal.

Los motivos del presunto crimen no han trascendido, pero se investiga si había rencillas entre los dos vecinos previas a los hechos de esta tarde.