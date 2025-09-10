El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La Guardia Civil en el lugar de los hechos. Pepe Marín

granada

Mata a un hombre con arma de fuego y se atrinchera con la mujer del fallecido en una casa de Granada

La Guardia Civil está trabajando para detener al presunto autor que se habría encerrado en una vivienda con una rehén

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:54

La Guardia Civil ha desplegado un amplio dispositivo policial en Prado Negro, un paraje del municipio de Huétor Santillán, después de que se haya producido ... un homicidio en plena calle. El presunto autor y su víctima se conocían, eran vecinos. El crimen se habría producido en plena calle, donde un varón ha perdido la vida por los disparos de arma de fuego. Posteriormente, el autor de los disparos, se ha atrincherado en una vivienda de Prado Negro, donde mantiene retenida a la mujer de la víctima mortal.

