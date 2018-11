Muere Amal, la niña que The New York Times convirtió símbolo de la hambruna en Yemen Tuit publicado ayer por The New York Times para confirmar el fallecimiento de la pequeña «Mi corazón está roto», Mariam Ali, dijo la madre de la pequeña al rotativo ELCOMERCIO.ES Viernes, 2 noviembre 2018, 21:46

Amal Hussainm no pudo luchar más en su dura batalla por sobrevivir al hambre. Siendo tan solo una niña, se convertía el pasado 26 de octubre en la portada de The New York Times, pasando a ser desde ese día todo un símbolo de la hambruna que miles de menores sufren en Yemen. Su cara, su cuerpo huesudo, su mirada triste, estremecían al mundo entero y les acercaba más a una de las peores crisis humanitarias del mundo.

Ayer el rotativo estadounidense se hacía eco del peor desenlace para la protagonista de esta portada. Amal fallecía a los siete años de edad, tal y confirmó la madre de la pequeña a la publicación: «Mi corazón está roto», dijo Mariam Ali, preocupada ahora por el futuro de sus otros hijos.

"My heart is broken," said Amal's mother. https://t.co/iWJ4yiWMl3 — The New York Times (@nytimes) 1 de noviembre de 2018

La preocupación de Mariam Ali es la de miles de familias en este país que lleva ya cuatro años inmerso en una guerra que dura ya cuatro años. 1,8 millones niños, según los datos publicados por Unicef, son víctimas de la hambruna en este país. Entre ellos, 400.000 tienen malnutrición grave aguda.