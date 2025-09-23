Muere un bebé de un año al precipitarse desde un segundo piso en Vitoria

Tragedia en Vitoria. Un bebé de alrededor de un año perdió la vida este sábado en la capital alavesa tras precipitarse desde un segundo piso ... de una vivienda situada en la calle Aguirrelanda, en el barrio de Lakua-Arriaga, según ha confirmado a EL CORREO el Departamento vasco de Seguridad.

El suceso, que ha trascendido este lunes, ocurrió minutos antes de las seis de la tarde, cuando el pequeño se cayó a la calle desde la segunda planta de un inmueble. Al lugar del suceso se desplazaron de inmediato los servicios de emergencia y las asistencias sanitarias. El pequeño fue evacuado de urgencia a Txagorritxu, pero en el hospital vitoriano solo se pudo certificar su fallecimiento. Se desconoce si murió durante el traslado o al poco de ingresar en el centro.

La Policía Local de Vitoria gestionó las primeras intervenciones en el lugar del suceso. Acto seguido, las diligencias pasaron a manos de la Ertzaintza, que se encarga de esclarecer lo ocurrido. El Servicio de Investigación Criminal Territorial de Álava ha practicado las correspondientes pesquisas. En principio, «no se han localizado indicios de criminalidad, ni tampoco la intervención de terceras personas», ha explicado un portavoz policial a este periódico. En consecuencia, la principal hipótesis que se baraja es que se trata de un fatídico «accidente».

Otros casos que conmocionaron Vitoria

En Vitoria sucesos tan trágicos no son frecuentes, pero tampoco constituyen rarezas y la hemeroteca arroja varios precedentes no tan lejanos. Este trágico suceso ha devuelto a la memoria de muchos ciudadanos otros casos en los que menores se precipitaron al vacío. En marzo de 2024 un bebé se cayó desde un quinto piso de un bloque de viviendas situado en la Avenida 8 de marzo, en el barrio de Salburua. A pesar de la brutal caída, el pequeño siguió con vida. Debido al alcance de sus heridas, una ambulancia medicalizada le trasladó de urgencia al HUA Txagorritxu, donde ingresó en estado «crítico». Finalmente fue evacuado a la UCI pediátrica de Cruces.

Otro suceso que tuvo el peor de los desenlaces fue uno de los crímenes más crueles que se recuerdan en Vitoria. Se trata del asesinato de la pequeña Alicia, que contaba con tan solo 17 meses cuando fue arrojada desde un primer piso en la calle Libertad. Sucedió el 25 de enero de 2016 y el asesino fue el novio de su madre, Daniel Montaño, que se encuentra en prisión. En aquel caso se decretó la permanente revisable en un suceso en el que el asesino también intentó matar a su pareja.

En el verano de 2015, falleció un niño de dos años y medio al caer desde un sexto piso en el barrio de Zaramaga. El pequeño se precipitó tras subirse a un armario de la terraza. El 19 de noviembre de 2013, otro caso conmocionaba a la ciudad. Una niña de cuatro años se precipitó de manera accidental desde un octavo piso en Portal de Foronda. Como ocurrió en julio de 2008, cuando Eric, un niño de solo año y medio, fallecía de una caída similar en la calle Valentín de Foronda. El 8 de octubre de 2001, un chaval de 12 años perdió la vida al precipitarse desde su casa en la plaza Pepe Ubis.