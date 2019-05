Muere a los 42 años Isaac Kappy, actor de 'Breaking Bad' Una escena de 'Breaking Bad'. Falleció tras quitarse la vida al tirarse por un puente en Arizona EL COMERCIO Gijón Miércoles, 15 mayo 2019, 19:36

El actor estadounidense Isaac Kappy, conocido por su papel secundario en la serie 'Breaking Bad' y por sus pequeñas apariciones en películas como 'Thor' y 'Terminator: la salvación', falleció el pasado lunes tras quitarse la vida al tirarse por un puente en Arizona, EE.UU.

Isaac Kappy en la película 'Thor'.

Kappy, de 42 años, fue arrollado, además, por una camioneta. Las autoridades solo pudieron certificar su muerte. Horas antes, la cuenta de Instagram del actor publicaba una extensa carta, cuyo título era: «Cuidado con el hombre que no tiene nada que perder, porque no tiene nada que proteger».

En ella, Kappy afirma que no ha sido «una buena persona». «De hecho, he sido una persona bastante mala durante toda mi vida».

«He vendido drogas. He evitado impuestos. Tengo deudas. He abusado de mi cuerpo con cigarros, drogas y alcohol. Me he aprovechado de gente que me quería, incluida mi familia», explica la carta.

En los últimos meses, el actor ha estado involucrado en varias polémicas con otros famosos. En 2018, Paris Jackson, hija de Michael Jackson, acusó a Kappy de intentar estrangularla, según TMZ. Además, tildó de pedófilos a Steven Spielberg y a Seth Green en un vídeo sin aportar pruebas de ello, por lo que fue investigado por el departamento de policía de Los Ángeles.