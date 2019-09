La razón por la que no debes pedir un café o té en los aviones El motivo lo explica una azafata y asegura que ni ella ni sus compañeras lo tomarían nunca ELCOMERCIO.ES Miércoles, 25 septiembre 2019, 20:47

Si eres de los que no perdonan el té o el café cuando realizas algún vuelo, esta información te interesa. Una azafata dispuesta a desvelar algunos de los secretos que los viajeros suelen desconocer sobre lo que pasa a bordo de la aeronave, ha explicado la razón por la que tomar café o té en el vuelo no es lo más recomendable para tu salud.

Según contó a Business Insider. Jamila Hardwick, «lo que pasa con el café y el té, es que las tuberías rara vez se limpian». «Las azafatas no beberán agua caliente en el avión. No beberán café natural y no beberán té natural», añadió. Aunque pueda resultar extraño, también ha dado consejos sobre el refresco que jamás debería pedirse. La coca-cola light, debido a que se agota más que el resto de refrescos y en lo que van a reponer una lata, podrían haber vertido ya tres bebidas.

Otro aspecto en el que pocas personas se paran a pensar es que un cliente nunca debería pedirle que le ayude a guardar el equipaje en los compartimentos a una azafata. «No nos pagan hasta que la puerta de embarque esté cerrada», cuenta. «Si nos lastimamos al poner esa bolsa en el compartimento superior, no podemos tratarla como una lesión en el trabajo».

Finalmente, continúa advirtiendo acerca de la falta de higiene en ciertas partes del avión. Explica que la bandeja está repleta de gérmenes y que los pasajeros deben portar una toallita desechable para limpiarla antes de usarla. También incide en tener cuidado con los cobertores del asiento y las almohadas. «Trae el tuyo. Estos se lavan, pero no estamos tan seguros de lo bien que se lavan. Lo mismo para la almohada. Quitarán el forro de la almohada y le darán una nueva, pero aún tiene la almohada allí que está sucia», sentencia.