Ocho de cada diez niños pobres no tienen asegurada una comida al día en verano

El verano es una época especialmente dura para los más de dos millones y medio de niños y adolescentes que en España viven inmersos en ... una situación de pobreza o que pueden rebasar esta línea por cualquier imprevisto familiar. El salvavidas que para muchos de ellos supone la beca de comedor escolar desaparece en junio con el fin de curso. Durante los dos meses y medio sin clases, ocho de cada diez niños españoles con bajos ingresos dejan de tener garantizada una comida principal al día, según las conclusiones del estudio realizado por la ONG especializada en temas de infancia Educo, en el que ha entrevistado a 2.316 familias de todo el país con chicos de 6 a 13 años.

Este 80% de estudiantes pobres en riesgo nutricional durante el verano son, según el análisis, la suma de quienes no lograrán participar en campamento o colonia alguna en los meses sin clases con los que aún disfrutando de algunos días u horas de actividad educativa o de ocio fuera de su hogar no tienen incluida en ella la comida.

Las entrevistas de Educo entre familias de toda condición señalan que casi el 60% de los niños de rentas bajas no irá a campamentos o colonias y que de los que sí realizarán alguna actividad solo la mitad, el 21%, tendrá asegurada una comida principal.

A esta alta precariedad se llega, fundamentalmente, por motivos económicos, como lo demuestra que seis de cada diez escolares de familias desahogadas sí que van a campamentos durante el verano (20 puntos más que los desfavorecidos) y que en el 34% de las colonias a las que acuden la comida está incluida (13 puntos más que en el caso de los más pobres). Todavía es más clara la respuesta a por qué no van a campamentos. Casi la mitad de las familias pobres (45%) indica que no puede pagarlo (más del doble que entre las desahogadas), con la falta de oferta o de plazas en su zona como siguientes motivos.

El resultado es que los chicos de bajos ingresos pierden su red alimentaria en verano y quedan abandonados, al albur de las posibilidades familiares, de junio a septiembre. Solo uno de cada tres de los 900.000 alumnos que durante el curso tienen beca de comedor logran ir en verano a algún tipo de colonia que incluye comida, y eso que las ayudas durante el curso ni de lejos llegan a todos los que las necesitan. Y, además, los que tienen la suerte de acudir a un campamento con menú completo solo lo mantienen 15 de los 80 días de las vacaciones académicas, que es la media de lo que dura esta actividad.

La fragilidad en la cobertura nutricional de la gran mayoría de los niños pobres es aún más peligrosa si se tiene en cuenta que más 550.000 de estos pequeños, los que pertenecen a hogares con carencias más severas, ni siquiera pueden tomar proteína (carnes, pescado o equivalente vegetal) cada dos días. Son ya el 7% de los menores españoles, cuatro veces más que hace solo dos décadas.

Familias sin vacaciones

Los niños desfavorecidos tienen un alto riesgo de déficit nutricional en los meses no lectivos, pero también de aumentar la exclusión social. «Cuando van a colonias, campamentos o similares disfrutan de las vacaciones mientras siguen aprendiendo a través del juego, el ocio, el deporte y el contacto con amigos. Se les dan oportunidades de diversión, aprendizaje y desarrollo integral. Y todo ello mientras están cuidados y acompañados por adultos. Sin eso, muchos se quedan solos en casa, sin supervisión y a menudo enganchados a las pantallas, porque sus padres trabajan y no tienen ni ayuda familiar ni dinero para pagar un cuidador», destaca Pilar Orenes, directora general de Educo, quien recuerda que el 60% de estos chicos de escasos recursos no puede irse de vacaciones con su familia ni siquiera una semana al año.

Los responsables de esta ONG piden a todas las administraciones al menos dos medidas urgentes. Que todos los alumnos con beca comedor tengan derecho a una ayuda equivalente (un comida completa y nutritiva diaria) en las semanas sin clases y que la infancia en riesgo de pobreza o exclusión tenga acceso gratuito a actividades de ocio y tiempo libre con menú incluido al menos dos semanas en sus vacaciones escolares.