Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada

Los organizadores del campamento de Bernedo defienden las duchas mixtas como forma de «normalizar todos los cuerpos»

La asociación define su iniciativa como una «propuesta política» y lamenta los «mensajes difamatorios» y «tránsfobos» contra el colectivo

Alba Cárcamo e Iñigo Fernández de Lucio

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:51

La asociación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, responsable del polémico campamento de Bernedo en el que menores de edad denunciaron que se les obligó a ducharse ... con otros adolescentes de distinto sexo, defiende la iniciativa de duchas mixtas como forma de «normalizar todos los cuerpos». En un comunicado difundido este viernes en sus redes sociales, señala que, «más allá de ser simplemente un lugar de higiene», son también «una oportunidad para romper estigmas y liberarnos de la vergüenza y la sexualización».

