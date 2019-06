Agresión homófoba en Barcelona: «Te voy a hacer heterosexual a hostias» 01:34 Un vídeo compartido en Twitter muestra los insultos recibidos por un hombre por su manera de vestir EL COMERCIO Gijón Viernes, 28 junio 2019, 17:59

En plena celebración del Orgullo Gay, un usuario de Twitter ha publicado un desagradable episodio homófobo en un McDonald's en Barcelona. Un joven sufrió amenazas por parte de otro, al que no le había gustado la forma de vestir del primero. «Te voy a hacer heterosexual a hostias, me estás faltando al respeto vistiendo así», le espetó.

La discusión se ha dado a conocer por medio de las imágenes grabadas por un compañero del joven agredido y difundido en Twitter por @paleo_20. En la grabación se ve al joven defendiéndose de las agresiones verbales del otro: «¿En serio tengo que aguantar que un chaval me diga que no me puedo vestir así?», pregunta al guarda de seguridad.

El otro, mientras tanto, continuaba con la agresión verbal: «Este es un lugar público en el que hay niños y que vistiendo así se le está faltando al respeto. No puedes ir así vestido».

Albert Rivera: «Es vergonzoso y muy indignante»

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha querido condenar la agresión publicando un tuit en su cuenta de la red social: «Quiero enviar todo mi apoyo y solidaridad a la persona que ha sufrido estos insultos y amenazas en Barcelona por parte de un homófobo. Es vergonzoso y muy indignante. Ni un paso atrás contra el odio, siempre libertad», ha escrito

Una reacción que ha sido a su vez muy criticada en Twitter con manifestaciones como «hipócrita» o «menos hablar y más actuar».